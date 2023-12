Che vigilia di Natale sarebbe senza una commedia romantica ambientata durante la festa più bella e attesa dell’anno? In queste settimane stiamo facendo una scorpacciata di questo genere di film e di sicuro il 24 Dicembre non possiamo farne a meno, siete d’accordo?

Se anche voi la pensate così, non perdete Natale a Roma, una pellicola del 2019 diretta da Ennie Barbarash, in onda in prima serata su Rai Due. Di seguito trovate tutte le curiosità più interessanti da conoscere, oltre alla trama e al cast.

Natale a Roma: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Natale a Roma.

La giovane americana Angela, che lavora come guida turistica a Roma, cade in depressione dopo essere stata licenziata poco prima di Natale. Per fortuna in suo soccorso arriva l’affascinante Oliver, un imprenditore giunto nella Capitale con l’intenzione di rilevare un’azienda. L’uomo assume Angela come guida personale della città.

Per quanto riguarda il cast, questi sono gli interpreti principali: Lacey Chabert, Sam Page, Holly Hayes, Bryan Bounds, Fernanda Diniz, Petar Cvirn, Francesca De Martini, Simone Spinazze. Presente anche Franco Nero.

Le curiosità sul film

Queste sono le curiosità più interessanti su Natale a Roma: