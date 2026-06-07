Chi sono i vincitori de I Nastri d’Argento Grandi Serie 2026? La sesta edizione della manifestazione, organizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, si è svolta sabato 6 giugno a Napoli. Scopriamo insieme tutti i premiati da ‘Portobello‘ (Serie dell’anno) a ‘La Preside‘ (Migliore Dramedy e serie più votata), passando per i premi speciali consegnati a Carlo Verdone, Lino Guanciale e all’ospite internazionale Can Yaman.

Nastri d’argento Grandi Serie 2026: tutti i premiati

Sesta edizione de I Nastri d’Argento Grandi Serie che ha visto premiate le serie che sono andate in onda dal primo maggio 2025 al 30 aprile 2026. La conferenza stampa della manifestazione si è tenuta all’Hotel Royal Continental di Napoli e ha visto, come personaggio dell’anno Carlo Verdone con ‘Vita da Carlo 4‘ e ‘Scuola di seduzione‘:

“Io non volevo fare l’attore. Mia madre mi diceva che ero un attore nato, ma io imitavo gli altri, non sapevo di avere questa forza. Essendo timido avevo molta paura del pubblico. Quando ho cominciato a lavorare credevo di resistere 4-5 anni e invece… Ho preso diverse generazioni”.

Premiate molte serie Rai come ‘La Preside‘ (Miglior Dramedy), ‘Prima di noi‘ (Miglior Drama) o attori che ne hanno fatto parte come Benedetta Porcaroli per ‘Zvanì‘ (Miglior attrice non protagonista), Romano Reggiani per ‘Mare Fuori 6‘ e Lea Gavino per ‘Guerrieri‘ (Premio Imaie), Carmine Recano per ‘Noi del Rione Sanità‘ (Premio Fondazione Nobis). Un risultato che però non ha soddisfatto appieno Maria Pia Ammirati che ha sottolineato come in passato siano stati di più i titoli dell’emittente pubblica che hanno conquistato un Nastro.

Per Netflix sono stati premiati ‘Il Mostro‘ di Stefano Sollima come ‘Miglior Serie Crime’ e ‘Il Falsario‘ di Stefano Lodovichi come ‘Miglior Film tv’. Carolina Crescentini per ‘Mrs Playmen’ ha ottenuto il premio come Miglior Attrice protagonista. Mentre per Sky, Luca Argentero con ‘Avvocato Ligas‘ è stato votato come il Miglior Attore protagonista. Miglior Commedia è ‘Call My Agent – Italia‘ giunta alla Terza stagione mentre il miglior attore non protagonista è Corrado Guzzanti per ‘I delitti del BarLume‘.

Menzione speciale a Fabrizio Gifuni grande protagonista di ‘Portobello‘ (serie dell’anno) nel ruolo di Enzo Tortora che ha spiegato:

“È stato molto difficile recitare in ‘Portobello’, soprattutto nella scena dove ci trovavamo nel bunker di Poggioreale. Enzo Tortora era tra i 4 big della conduzione, faceva anche più ascolti degli altri”.

In serata, presso il teatro San Carlo, è arrivato anche Can Yaman votato come personaggio internazionale per ‘Sandokan‘. A trionfare è stato anche l’amore con Luca Argentero che ha dedicato il premio alla moglie Cristina Marino e Luisa Ranieri presente, mano nella mano, con Luca Zingaretti.

Nastro speciale a Maurizio de Giovanni, a vent’anni dal primo romanzo e a dieci dal debutto della prima stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘ che ha ritrovato Lino Guanciale abbracciandolo sul palco. Lino Guanciale ha ottenuto un Nastro Speciale per essere presente in ben 4 titoli: ‘Il Commissario Ricciardi‘, ‘Le libere donne‘, ‘L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro‘ e ‘Scuola di seduzione‘. In platea presenti anche due degli attori di ‘Un posto al sole‘, Miriam Candurro e Patrizio Rispo, a 30 anni dalla soap.

L’elenco dei vincitori

Di seguito gli attori, attrici e i titoli premiati ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026.