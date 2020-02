Cambia ambientazione, ma la storia rimane la stessa. Dopo aver raccontato il traffico di droga in Colombia, la serie si trasferisce in un altro Paese. Narcos Messico 2 continuerà a focalizzarsi sulla caccia al boss del cartello di Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. La prima stagione si era conclusa con la morte dell’agente infiltrato della Dea, l’antidroga Usa, Enrique Camarena (interpretato da Michael Peña). In questo secondo capitolo, ci pensa l’agente Walt Breslin (Scoot McNairy), che era la voce narrante della passata stagione, a raccogliere la sua eredità. È lui uno degli uomini coinvolti nella cosiddetta “Operazione Leyenda”, la più grande campagna investigava mai organizzata dalla Dea. La seconda stagione, composta da dieci episodi, è disponibile dal 13 febbraio 2020 sulla piattaforma Netflix.

Narcos Messico 2: la trama della seconda stagione

Inizialmente concepito come quarta stagione di Narcos, è stato poi sviluppato come spin-off della serie originale. Narcos Messico 2 ci porta negli anni Ottanta, un decennio importante, in cui il potente cartello di Félix Gallardo si sta lentamente sgretolando a causa di tradimenti e tensioni interne.

Intorno a questa crisi, c’è il riflesso di un Paese in fermento, attraversato da grandi cambiamenti politici e sociali. La storia si sposta anche negli Stati Uniti, che tentano invano di vendicare la morte di Camarena, allontanandoli sempre di più da quelli che dovrebbero essere i loro obiettivi primari.

Narcos Messico 2 su Netflix: cast e personaggi

Nel cast di Narcos Messico 2, Diego Luna nei panni di Miguel Ángel Félix Gallardo, lo spietato leader dei narcotrafficanti di Guadalajara in Messico, in questa stagione alle prese con divisioni e rivalità all’interno della sua cerchia. Scott McNairy interpreta invece l’agente della DEA Walt Breslin, incaricato di seguire le attività del cartello da vicino usando metodi non sempre ortodossi per fronteggiarlo e ostacolarlo.

Il cast si completa con gli attori Tenoch Huerta nel ruolo di Rafael Caro Quintero, co-fondatore del cartello, e José Maria Yazpik che interpreta Amado Carrillo Fuentes. New entry della seconda stagione di Narcos Messico 2, Teresa Ruiz nei panni di Isabella Bautista, e Alejandro Edda nel ruolo di Joaquín “El Chapo” Guzmán, criminale della droga messicano.