Dopo Commesse, il nulla. Nancy Brilli punta il dito contro la Rai. L’attrice accusa la Tv di Stato di averla messa in “castigo” dal 2002, anno in cui sul piccolo schermo andò in onda l’ultima serie della fiction, che la vide protagonista insieme a Sabrina Ferilli.

Nancy Brilli: “Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Commesse una serie di successo”

Intervistata dal settimanale “Chi”, Nancy Brilli commenta in questo modo l’attuale rapporto lavorativo col Servizio Pubblico. A chi oggi le chiede se “a esporsi così tanto, in Rai, non corre qualche rischio?”, l’attrice così replica:

“Più che non chiamarmi – dice -, come già stanno facendo, cos’altro può accadermi? Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora niente più. Eppure, nei loro show continuano ad invitarmi“.

Brilli racconta anche di aver provato a capire il motivo di questi “no”. Le avrebbero però risposto “non ci sono ruoli per te“. Anche perché, come riferisce l’attrice romana di 55 anni, le decisioni riguardanti il set verrebbero prese sempre meno dai registi e sempre più dai vari funzionari di turno.

Ultimamente, peraltro, ha fatto discutere un post che l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il messaggio ha raccontato di un provino per la fiction Rai L’Oriana, durante il quale qualcuno le avrebbe detto:

“Bello il trucco, ma questi li facciamo anche noi a Tale e Quale Show“.

Nancy Brilli oggi si dichiara single. A ottobre torna in teatro con A che servono gli uomini?

Nell’intervista pubblicata dal magazine rosa diretto da Alfonso Signorini, Nancy Brilli rivela anche che oggi è single e che adesso vuole dedicarsi soltanto alla sua vita, al suo lavoro e alla sua serenità.

A proposito di mariti, fidanzati e vita privata, da ottobre 2019 – dopo la rottura con Roy De Vita – Brilli torna in teatro col suo nuovo spettacolo A che servono gli uomini?, diretto dalla regista Lina Wertmuller.