Nadia Toffa è scomparsa lo scorso 13 agosto, ma il suo ricordo è ancora vivo nella mente e nel cuore degli italiani. La conduttrice de Le Iene adesso riposa in pace ed è diventata un simbolo per tutte le persone che lottano contro una malattia così brutta. Presto ripartirà anche lo storico programma che l’ha vista protagonista e la produzione ha deciso di ricordarla in una maniera veramente unica.

Nadia Toffa, l’iniziativa de Le Iene

Nadia Toffa non può essere dimenticata, anzi, Nadia va ricordata sempre, in ogni momento. Va ricordata la sua battaglia, così come le sue parole. Il programma de Le Iene presto ripartirà senza di lei, ma la produzione ha in mente un’iniziativa bellissima per ricordare la collega tragicamente scomparsa lo scorso 13 agosto.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, pare che la produzione del programma di approfondimento abbia deciso di mandare in onda in ogni puntata un servizio della Toffa, sia recenti che più datati. In questo modo le sue battaglie saranno sempre vive e le sue parole peseranno come un macigno nelle coscienze degli italiani.

Le Iene 2019 conduttori: nessuno sostituirà Nadia Toffa

Presto inizierà la nuova edizione de Le Iene 2019. Il programma andrà in onda come sempre in due serate e avrà due conduttori diversi. Anche in questo caso la produzione del programma d’approfondimento ha deciso di ricordare e omaggiare Nadia Toffa.

La conduttrice, infatti, non sarà sostituita, perché una come lei è assolutamente insostituibile. Giulio Golia e Matteo Viviani (o Filippo Roma) condurranno da soli la puntata in prima serata de Le Iene senza il supporto di una conduttrice.

Nadia sarà sempre con loro, Nadia sarà sempre con noi. Le sue parole vivranno in eterno, le sue inchieste avranno sempre valore. Perché “la morte” – come diceva Holland – “non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte“. Nadia è dall’altra parte e ci guarda.