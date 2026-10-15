My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita per la visione ondemand. Cosa accadrà nella dodicesima settimana di programmazione? La storyline centrale vedrà il risentimento di Kayra, ma anche una questione delicata che dovrà affrontare Nejat. L’uomo organizzerà una conferenza stampa per chiarire la situazione, ma dovrà vedersela con un giornalista che cercherà di provocarlo ponendo domande scomode e facendo insinuazioni. Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 19 al 23 ottobre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi al 23 ottobre su Mediaset Infinity

Kayra ha scoperto la verità su Suna ed è sconvolta. Aylin cerca di starle accanto per aiutarla a superare lo choc. Nel frattempo Nejat cerca di ricucire il rapporto con la figlia, che però continua a incolpare il padre per aver costruito un castello di bugie.

Il ruolo che Suna ha avuto nella famiglia diventa di pubblico dominio, quando i quotidiani pubblicano la notizia che Nejat le ha dato dei soldi affinchè si fingesse sua moglie, attribuendo la scelta al desiderio di dare di sé un’immagine pulita e positiva.

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Kaya trascorre una giornata tranquilla con Sevket, Saniye e Rafet. Tutti insieme parlano del’infanzia si Suna, dando così modo alla bambina di scoprire, attraverso il racconto di quei ricordi, quanto fosse amata da tutti.

Per chiarire la sua scelta, Nejat organizza una conferenza stampa durante la quale intende rivelare la verità su Suna e Kayra. Purtroppo però l’evento viene rovinato da uno dei giornalisti, che inizia a fare domande scomode a Nejat e lanciare insinuazioni su Suna con l’intento di provocarlo. Poco dopo Nejat si reca alla festa organizzata a casa si Sevket, e incontra Berrin al quale chiede il numero di telefono del capo del giornalista, con l’intenzione di informarlo di quanto accaduto.

Riuscirà a parlarci? E come reagirà il capo del giornalista? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno: le anticipazioni settimanali si fermano qui, ma continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news My sweet lie.