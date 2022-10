Il fenomeno Harry Styles non si limita solo alla musica ma è arrivato prepotentemente anche al cinema. Dopo la prova in Dune e il ruolo da protagonista in Don’t Worry Darling, l’artista britannico è presente nell’adattamento cinematografico di My Policeman. Di seguito, la data ufficiale di uscita del film e dove potrete guardarlo.

My Policeman con Harry Styles su Prime Video dal 4 novembre

My Policeman è un film di genere drammatico – sentimentale diretto da Michael Grandage. Sarà disponibile, in Italia, sulla piattaforma di Prime Video a partire dal 4 novembre 2022. Le riprese sono avvenute dall’inizio di febbraio 2022 in poi e hanno visto formarsi un cast davvero affiatato.

My Policeman ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei film più visti nei prossimi mesi poichè racconta di un amore fluido e tenero ambientato in un’atmosfera d’epoca. Così è stato definito, dal The Guardian e dal The Indipendent, il romanzo da cui è tratto e si spera il film sia altrettanto ben strutturato.

My Policeman: trama e cast del film con protagonista Harry Styles

La sceneggiatura di My Policeman è tratta dal romanzo, del 2012, di Bethan Roberts. L’autrice inglese si è ispirata alla storia, realmente accaduta, dello scrittore E.M. Forster che ebbe una relazione omosessuale con un poliziotto sposato di nome con Bob Buckingham. La particolarità degli eventi narrati sta nell’essere accaduti negli anni ’50 a Brighton (East Sussex – Inghilterra). Ciò comporta l’impossibilità di vivere alla luce del sole l’amore dei due uomini a causa di maldicenze e di misure repressive vigenti all’epoca.

La trama di My Policeman vede nomi differenti e protagonisti Tom Burgess, un giovane poliziotto che conosce Patrick Hazelwood, un uomo poco più grande che lavora come curatore in un museo.

Nonostante i due si amino e trascorrano molto tempo insieme, Tom Burgess decide di salvare le apparenze sposando la sua migliore amica Marion, da sempre innamorata di lui. La donna è all’oscuro dell’omosessualità dell’amico e della relazione con Patrick Hazelwood. Quando scopre la verità, reagisce attraverso una lettera che diventa di pubblico dominio. La conseguenza più forte sarà la separazione dei due amanti ma anche l’incarcerazione di Patrick. Solo nel 1999, Tom e Patrick si rivedranno e avranno la possibilità di vivere insieme.

Il cast di My Policeman è così composto:

Harry Styles – Tom Burgess

Tom Burgess David Dawson – Patrick Hazelwood

– Patrick Hazelwood Emma Corrin – Marion

– Marion Gina McKee – Marion anziana

– Marion anziana Rupert Everett – Patrick Hazelwood anziano

– Patrick Hazelwood anziano Linus Roache – Tom Burgess anziano

Trailer di My Policeman