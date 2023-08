Breve pausa estiva per la nuova soap turca, approdata di recente sulle reti Mediaset. Dopo aver “saltato” l’appuntamento con i telespettatori ieri – lunedì 14 agosto – My Home My Destiny non si presenta all’appuntamento neppure nella giornata di oggi, Ferragosto. Continua a leggere e scopri i motivi e quando tornerà regolarmente in onda su Canale 5.

My Home my Destiny, perché non va in onda per Ferragosto?

Il lungo weekend di Ferragosto ha spinto moltissimi italiani a trascorrere qualche giorno nelle località di villeggiatura. Per consentire a tutti di godersi le vacanze senza perdere neppure uno degli episodi della propria soap preferita, i vertici Mediaset hanno così optato per un breve “stop” della soap turca con Demet Ozdemir.

Al suo posto Canale 5 trasmetterà alcuni episodi in replica della prima stagione Terra Amara.

My Home My Destiny, quando torna in TV?

I tantissimi fans di Zeynep e Mehdi potranno godersi il lungo ponte di Ferragosto tranquilli, con la sicurezza che la loro soap preferita tornerà regolarmente in onda mercoledì 16 agosto, più avvincente e coinvolgente che mai.

Collegandoci alla rete ammiraglia Mediaset domani ritroveremo i nostri beniamini alle prese con le sensazioni scaturite dalla festa organizzata in onore di Zeynep. Mehdi non tarderà a capire che lui e sua moglie appartengono a due universi diversi. Anche se lei dovesse innamorarsi, le loro vite sarebbero decisamente agli antipodi. Zeynep è abituata a vivere nel mondo dell’alta società, mentre lui in quell’ambiente si sente un pesce fuor d’acqua. Anche Zeynep si rende conto di questo e si sente piuttosto stanca di dover sempre stare attenta a quello che dice, per non creare fastidi a suo marito.

Anche Emine dovrà affrontare i mille dubbi che si accenderanno dopo il bacio con Faruk, e sarà combattuta tra il timore che l’interesse di lui non sia vero e ciò che prova il suo cuore.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità della vostra soap preferita continuate a seguirci.