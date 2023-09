Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia preannunciano puntate che ci terranno con il fiato sospeso. Le anticipazioni sui prossimi episodi disponibili su Mediaset Infinity svelano che Mujgan lotta tra la vita e la morte, dopo essere stata ferita al petto dal suo ex fidanzato Burhan. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Spoiler turchi My Home My Destiny, Burhan torna a Istanbul

Burhan fa ritorno a Istanbul e ritrova Mehdi. I due in passato erano grandi amici, ma la loro amicizia si è trasformata in rivalità quando il padre di Mehdi fu ucciso da quello di Burhan. Quando quest’ultimo rimette piede in città inizia a fare la corte a Mujgan, e riesce a riconquistare la sua ex. Mujgan e Burhan iniziano a vedersi di nascosto, e le conseguenze sono drammatiche.

Quando il meccanico sorprende la sorella e il rivale insieme, lo picchia facendolo finire in ospedale. Mehdi viene arrestato e – dopo una breve detenzione – torna libero.

Il meccanico – con il suo atteggiamento violento – delude profondamente Zeynep, portandola a prendere una drastica decisione sul loro matrimonio.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Mehdi minaccia Burhan

Una volta rilasciato il meccanico torna a opporsi alla relazione tra la sorella e Burhan, e quest’ultimo decide di fargliela pagare cara. Insieme a un gruppo di scagnozzi Burhan sorprende Mehdi pestandolo a sangue.

Mentre il ragazzo rischia la vita, Mujgan viene assalita dai sensi di colpa per quanto accaduto al fratello. Decide così di lasciare Burhan e partire.

My Home My Destiny, spoiler Turchia

Burhan non si rassegna al fatto di aver perso per sempre Mujgan e per questa ragione inizia a pensare di porre fine non solo alla sua vita, ma anche a quella della donna.

Si presenta alla stazione e – in preda a una vera ossessione – spara a Mujgan. Alla scena assistono Cemile e Nuh. L’uomo poi punta l’arma contro di sé e si toglie la vita.

Mujgan viene trasportata immediatamente in ospedale e versa in condizioni disperate. Riuscirà a salvarsi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere 2° stagione My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca che – dal 4 settembre – si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity.