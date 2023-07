Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia rivelano che Zeynep accoglierà Mehdi nel suo letto dopo essersi convinta che lui sia veramente innamorato. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della nuova soap opera turca.

My Home My Destiny, spoiler turchi: Mehdi si dichiarerà a Zeynep

Continua l’appuntamento su Canale 5 con My Home My Destiny che ci regala continui colpi di scena. Nelle prossime puntate assisteremo a un netto cambiamento nel rapporto tra Mehdi e Zeynep.

Il ragazzo – parlando con la sorella Cemile – ammetterà di essersi innamorato della moglie, senza accorgersi che Zeynep lo sta ascoltando. La coppia si troverà così ad affrontare una discussione sui loro sentimenti e in quell’occasione Mehdi le confesserà di pensare continuamente a lei e di avvertire – quando pensa a lei – un vortice di emozioni incontrollabili.

Lui le dichiarerà così tutto il suo amore e cercherà di tranquillizzarla quando lei si mostrerà preoccupata per l’evolversi delle cose. Zeynep gli confiderà di avere paura. In passato è sempre riuscita a rovinare tutto e questo l’ha convinta che non potrà mai rendere felici le persone che la amano.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Mehdi sul punto di baciare Zeynep

Ciò che vedremo andare in onda saranno scene alquanto romantiche. Mehdi, dopo essersi dichiarato, tenterà di tranquillizzare nel migliore dei modi l’amata.

“Zeynep sei nel mio cuore con la tua bontà e con i tuoi peccati”

Con queste parole il ragazzo descriverà alla moglie ciò che prova e i due sfioreranno un bacio. Ad interromperli proprio sul più bello sarà però il cameriere del bar in cui si trovano, che giungerà per chiedere loro se vogliono ancora qualcosa da bere.

Tra i due protagonisti sembrerà esserci un’alchimia maggiore tanto che inizieranno a non dormire separati, cosa che invece avevano sempre fatto da quando si erano sposati.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.