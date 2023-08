Le anticipazioni dal 26 agosto al 1° settembre 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che le condizioni di salute di Medhi miglioreranno, e il ragazzo scoprirà che Benal aspetta un figlio suo. Ma scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 26 agosto al 1 settembre 2023

Zeynep è distrutta: Medhi è in terapia intensiva e le condizioni di salute dell’uomo fanno temere il peggio, tanto che il medico permette alla giovane di entrare per salutarlo. Mentre Zeynep è nella stanza e parla a Medhi, accarezzandogli la mano, lui si sveglia.

Sultan è preoccupata perché la figlia le nasconde la sua relazione, e decide di metterla alle strette. Ma Emine non può raccontarle i dettagli e – trattandosi di Faruk – non può neppure parlarne con Zeynep. Mentre Emine si prepara a uscire, Sultan la tempesta di domande. La donna non sa con chi uscirà la figlia e vorrebbe avere più informazioni sul suo fidanzato, ma la ragazza risponde in modo vago. Sultan decide così di pedinarla.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Medhi scopre che Benal è incinta

Zeynep dice a Medhi che Benal è incinta, e che il figlio che porta in grembo è suo. L’uomo rimane sconvolto non solo dalla notizia, ma anche dal fatto che la sua famiglia era al corrente di tutto e aveva tramato per fare abortire Benal e costringerla a lasciare il quartiere. Quando più tardi tutta la famiglia si riunisce a casa di Medhi per decidere la questione del bimbo di Benal, Nermin tenta di allontanare Zeynep per evitarle di vivere nello scandalo, ma quest’ultima la caccia via.

Zeynep e Medhi – dopo il matrimonio – non hanno fatto il viaggio di nozze. Con l’aiuto di Nermin organizzano perciò una vacanza in un hotel di proprietà di Faruk. I due intendono portare con loro anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan. Anche Faruk trascorre qualche giorno di vacanza con Emine, e sembra proprio che tra i due stia nascendo qualcosa.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.