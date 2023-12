La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 9 al 15 dicembre.

Spoiler My Home My Destiny: Baris chiede la mano di Zeynep

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 9 al 15 dicembre – vedremo un duro scontro tra Ali Riza e Baris. Zio e nipote discuteranno sulla decisione dell’avvocato di chiedere la mano di Zeynep. La relazione tra i due passerà a un livello superiore? Sarà proprio così, in quanto Baris chiederà a Zeynep di sposarlo.

La proposta di matrimonio di Baris sarà per Zeynep un fulmine a ciel sereno, e la ragazza non saprà cosa rispondere, anche perché non avrà le idee chiare sui sentimenti che proverà per il suo capo.

Spoiler My Home My Destiny al 15 dicembre

Se da un lato vi sarà il resto della famiglia di Zeynep felice per questa inaspettata proposta, dall’altro la sorella di Baris non sarà affatto contenta. Özlem sarà pronta a tutto pur di far saltare le nozze. Ciò che proverà la sorella di Baris per Zeynep emergerà con tutta la sua forza. Da quando Zeynep e Baris si sono conosciuti, la giovane non avrà fatto che stravolgere le loro dinamiche familiari, e Özlem non mancherà di ammettere quanto sia contraria a questa unione.

Nel frattempo Benal non saprà che pensare e si dispererà. La donna sarà infatti consapevole che – finché la figlia rimarrà con lei – sarà sempre a un passo dal tornare in quel mondo dal quale ha scelto di scappare allontanandosi da Mehdi.

Zeynep accetterà alla fine di sposare Baris o le pressioni di Özlem avranno la meglio?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.