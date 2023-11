La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 25 novembre al 1° dicembre.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi viene scarcerato

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 25 novembre al 1° dicembre – vedremo Mehdi tornare finalmente in libertà. Gli sforzi di tutta la sua famiglia – compresa Zeynep – per liberarlo definitivamente sembrano cadere nel vuoto, e l’unica soluzione per assicurarsi la scarcerazione del ragazzo sembra essere il pagamento di ben 5000 mila lire turche.

Proprio quando sembra che non vi sia altro modo per far tornare Mehdi libero, l’uomo riesce a uscire di prigione grazie a un favore fatto a Cengiz. Quest’ultimo gli chiede in cambio di gestire i suoi affari una volta uscito fuori dal carcere.

Spoiler My Home My Destiny al 1° dicembre

Gran parte del merito per la libertà di Mehdi va anche alla difesa di Zeynep in tribunale. Grazie ai suoi sforzi infatti, Mehdi può iniziare una nuova vita da uomo libero come socio di Cengiz.

Nel frattempo Nermin è pronta a trasferirsi nella sua vecchia casa, ma sembra che dovrà farlo da sola. Nonostante la donna proponga alle altre amiche di andare a vivere insieme a lei, nessuna di loro alla fine si sente pronta a lasciare la casa che tutte insieme hanno sistemato con tanto amore.

Per sapere qualcosa di più sull’imminente trasloco di Nermin e sulla ritrovata libertà di Mahdi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.