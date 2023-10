La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 21 al 27 ottobre.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi allontanato da Zeynep

La gelosia e la possessività di Mehdi nei confronti di Zeynep continueranno a tenerci con il fiato sospeso nelle puntate in onda la prossima settimana. L’uomo – ancora sconvolto per la morte della sorella Mujgan – decide di trasferirsi in un appartamento molto vicino a quello dell’ex moglie. L’uomo intende controllarla e seguire ogni suo movimento.

Per Zeynep questo sarà l’inizio di un nuovo incubo, e presto si troverà nella condizione di dover denunciare Mehdi per aver danneggiato l’automobile che le era stata assegnata dalla ditta per cui lavora. Tutto ciò porterà all’emissione di un ordine restrittivo nei confronti di Mehdi, che dovrà stare lontano dall’ex moglie per almeno tre mesi.

Spoiler My Home My Destiny al 27 ottobre

Nel frattempo Zeynep riesce a stare vicina a Savas, il fratello paraplegico di Baris. La donna riesce a farlo socializzare e lo convince a partecipare a una cena di famiglia.

Sakine e Nermin fanno pace per il bene della figlia Zeynep, mentre la giovane viene coinvolta nell’ennesima pazzia di Mehdi. L’uomo la rapisce con l’intenzione di portarla in un luogo lontano da Istanbul. Il suo piano però potrebbe fallire anche a causa di Baris, che collabora con le forze dell’ordine per riuscire a liberarla dalle grinfie dell’ex marito.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.