La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 la soap turca con Demet Özdemir – giunta alla sua seconda stagione – si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 16 al 22 dicembre.

Spoiler My Home My Destiny: Zeynep e Baris rintracciano Benal

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 16 al 22 dicembre – vedremo Zeynep e l’avvocato intenti a scoprire dove sia finita Benal. I due vogliono convincere la donna a tornare a casa e a riprendersi la figlia. Quando riescono a trovarla però, Benal si rifiuta di parlare con loro.

Solo dopo molti tentativi tuttavia, i due riescono a parlare con lei e a convincerla. La ragazza accetta così di tornare a Istanbul, dove trova tutte le donne pronte ad accoglierla a braccia aperte, dimostrandosi sin da subito molto comprensive e vicine. Nermin propone a Benal di trasferirsi a casa loro.

Spoiler My Home My Destiny al 22 dicembre

Nelle prossime puntate della soap turca in onda nella settimana 16-22 dicembre ci sarà spazio anche per Nuh e Cemile, che non riescono a trovare pace nella loro vita coniugale. Nuh rimprovera infatti la moglie di farsi prendere troppo dai problemi del fratello, finendo così per trascurare lui.

Zeynep e Baris – dopo il duro attacco alle due case – sono molto preoccupati per le rispettive famiglie. Nel frattempo arrivano a sorpresa le scuse di Mehdi, che afferma di essere pronto a fare di tutto per proteggere i suoi cari.

Ali Riza decide di presentare a Mehdi un amico, sostenendo che l’uomo potrebbe finalmente riuscire a risolvere la grave situazione venutasi a creare tra Mehdi e Meto. Sarà veramente così?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.