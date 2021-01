Mr Bean, il personaggio comico e maldestro creato da Rowan Atkinson insieme a Richard Curtis e Robin Driscolle, va definitivamente in pensione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Atkinson durante un’intervista a Radio Times. L’attore 65enne britannico ha dichiarato di essere disposto a continuare a dare voce al personaggio dell’omonimo cartone animato, ma di avvertire un peso ormai insopportabile nel vestirne i panni. Atkinson ha infatti spiegato che è più facile interpretare Mr Bean con la voce, mentre calarsi nei panni del personaggio è divenuto stressante e non lo diverte più.

Una decisione annunciata? Già nel 2012 lo stesso Rowan Atkinson si era dichiarato favorevole a mandare in pensione Mr Bean, ed aveva spiegato al Daily Telegraph questa sua decisione motivandola con un’affermazione secondo cui l’infantilismo di un cinquantenne diventa un po’ triste. Poi c’era stato il ripensamento e Mr Bean ha continuato a farci sorridere sui teleschermi fino ad oggi. Stavolta però sembra che non vi siano ripensamenti e Atkinson è più che mai deciso a lasciare quel ruolo che lo ha accompagnato per moltissimi anni.

Storia di Mr Bean: dalla sua nascita ad oggi

Mr Bean nasce negli anni Ottanta come personaggio cabarettistico, per poi diventare il protagonista di una serie televisiva andata in onda in oltre 200 Paesi tra il 1990 ed il 1995. Nel 1997 è l’interprete principale della pellicola cinematografica “Mr Bean – L’ultima catastrofe”. Tra il 2002 ed il 2019 viene realizzata una nuova serie televisiva animata. Nel 2007 esce il secondo film che vede il simpatico personaggio alle prese con mille avventure in “Mr Beans’s Holiday“.

Vi sono anche apparizioni più o meno clamorose che hanno accompagnato questa lunga carriera di successi: nel 2010 Mr Bean compare nel nono episodio della quinta stagione di Baywatch, mentre nel 2012 lo troviamo nelle vesti di un componente dell’orchestra che ha ufficialmente aperto i Giochi della XXX Olimpiade, dove con espressione rapita e sulle note di Momenti di Gloria sognava di vincere una competizione.

Nel settembre 2015, per celebrare i 25 anni dalla creazione del personaggio, Rowan Atkinson si è presentato vestito da Mr Bean ed in compagnia del suo inseparabile orsetto Teddy a Buckingham Palace. Ovviamente lui e Teddy sono arrivati a bordo della loro inconfondibile vettura.

Oggi, dopo oltre trent’anni, sembra che dovremmo davvero dire addio al personaggio che ha fatto sorridere davanti allo schermo intere generazioni: il divertente uomo britannico in completo marrone spesso in astio verso quella immancabile Reliant Regal Supervan III celeste che gli rubava il parcheggio. Non lo vedremo più sussultare davanti a Irma Gobb, Mr Bean va in pensione.