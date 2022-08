Tutto pronto per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in programma al Lido di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre 2022, che quest’anno avrà come madrina Rocío Muñoz Morales. L’attrice, nonché compagna di Raul Bova, presenterà la serata d’inaugurazione e di premiazione finale del festival. L’annuale festival cinematografico organizzato dalla Biennale di Venezia e arrivato alla sua 79esima edizione. La manifestazione cinematografica più antica al mondo, vede ogni anno la presentazione in anteprima dei film più attesi della stagione e la presenza sul red carpet dei protagonisti della scena cinematografica internazionale. Ecco come seguire in tv la Mostra del Cinema di Venezia 2022 e vedere in streaming i film in concorso.

Mostra del Cinema di Venezia 2022, dove e quando vederla in tv e streaming: film e cerimonia di premiazione

Anche quest’anno la Rai permetterà agli spettatori a casa di immergersi nel fantastico mondo della Mostra del Cinema di Venezia 2022 attraverso i suoi canali. Su RaiPlay, sono disponibili i contenuti e i momenti più belli delle scorse edizioni, a partire dal 2014 (conferenza stampa, Red Carpet, interviste, cerimonie ufficiali…).

Come annunciato dai suoi canali ufficiali, Anche quest’anno la Rai porterà gli spettatori nel backstage di Venezia 79, con una programmazione speciale che va dal 31 agosto al 10 settembre. Grazie a un accordo tra Raicom e Canal+, inoltre, la società francese potrà avere accesso ai materiali realizzati in esclusiva da Rai Movie in occasione della Mostra, portando così quest’ultima anche in Francia.

Come vedere i film della Mostra di Venezia in streaming

La 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia arriva anche in streaming con i film della Sala Web. 18 lungometraggi e 12 corti da vedere comodamente a casa.

Da 11 anni la Biennale di Venezia presenta diversi prodotti di qualità assoluta tramite la Sala Web. Che quest’anno offre 12 titoli di cortometraggi che potrete guardare gratuitamente. E poi ci sono 18 lungometraggi, che si aggiungono ai 35 della libreria Biennale Channel Cinema in collaborazione con MYmovies, che mostrano i migliori titoli dal 2007 al 2020.

Vedere i 12 cortometraggi selezionati risulta davvero semplice. E soprattutto gratuito. Basta registrarsi al sito Festival Scope, dove troverete tutti e 12 i titoli in streaming a partire dalle 18 del giorno della presentazione ufficiale a Venezia e fino al 30 settembre. C’è un limite di posti disponibili, quindi potrebbe volerci un attimo per connettersi. Tutti i titoli sono sottotitolati in italiano e accessibili da tutto il mondo.

Per accedere ai lungometraggi da territorio italiano, con audio originale ma sottotitoli nella lingua italiana, basta fare un abbonamento al sito di Biennale di Venezia o sulla piattaforma MyMovies. Saranno disponibili dalle 21.00 del giorno di presentazione e resteranno in streaming fino a cinque giorni dopo. I costi degli abbonamenti sono:

Mensile a 7,90 euro

Trimestrale a 19,90 euro

Annuale a 70 euro

I Lungometraggi

I 18 titoli in gara mostrano un panorama completo dei film in concorso e non alla Mostra del Cinema quest’anno. Tanti i titoli italiani, con anche due storie dall’Ucraina.

Da giovedì 1 settembre

BANU di TAHMINA RAFAELLA (Azerbaigian, Italia, Francia, Iran). Da College Cinema

Da venerdì 2 settembre



NAJSREЌNIOT ČOVEK NA SVETOT (THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD) di TEONA STRUGAR MITEVSKA (Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Croazia, Danimarca, Slovenia). Da Orizzonti

di (Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Croazia, Danimarca, Slovenia). Da Orizzonti COME LE TARTARUGHE di MONICA DUGO (Italia). Da Biennale College Cinema

Da sabato 3 settembre

AUTOBIOGRAPHY di MAKBUL MUBARAK (Indonesia, Francia, Germania, Polonia, Singapore, Filippine, Qatar). Da Orizzonti.

di (Indonesia, Francia, Germania, Polonia, Singapore, Filippine, Qatar). Da Orizzonti. GORNYI LUK (MOUNTAIN ONION) di ELDAR SHIBANOV (Kazakistan). Da Biennale College Cinema

Da domenica 4 settembre

ZAPATOS ROJOS (RED SHOES) di CARLOS EICHELMANN KAISER (Messico, Italia). Da Orizzonti Extra

di (Messico, Italia). Da Orizzonti Extra PALIMPSEST di HANNA VÄSTINSALO (Finlandia). Da Biennale College Cinema

Sa martedì 6 settembre

KÕNE TAEVAST (CALL OF GOD) di KIM KI-DUK (Estonia, Lituania, Kirghizistan). Fuori concorso e vietato ai minori di 14

di (Estonia, Lituania, Kirghizistan). Fuori concorso e vietato ai minori di 14 MUSIC FOR BLACK PIGEONS di JØRGEN LETH, ANDREAS KOEFOED (Danimarca). Fuori concorso non fiction

di (Danimarca). Fuori concorso non fiction EN LOS MÁRGENES (ON THE FRINGE) di JUAN DIEGO BOTTO (Spagna, UK). Da Orizzonti

di (Spagna, UK). Da Orizzonti OBEŤ (VICTIM) di MICHAL BLAŠKO (Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania). Da Orizzonti

Da mercoledì 7 settembre

FREEDOM ON FIRE: UKRAINE’S FIGHT FOR FREEDOM di EVGENY AFINEEVSKY (Ucraina, UK, USA). Fuori concorso non fiction

di (Ucraina, UK, USA). Fuori concorso non fiction GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ di enrico ghezzi, ALESSANDRO GAGLIARDO (Italia). Fuori concorso non fiction

di (Italia). Fuori concorso non fiction LUXEMBOURG, LUXEMBOURG di ANTONIO LUKICH (Ucraina). Da Orizzonti

di (Ucraina). Da Orizzonti NOTTE FANTASMA di FULVIO RISULEO (Italia). Da Orizzonti Extra

Da giovedì 8 settembre

THE MATCHMAKER di BENEDETTA ARGENTIERI (Italia). Fuori concorso non fiction

di (Italia). Fuori concorso non fiction TRENQUE LAUQUEN di LAURA CITARELLA (Argentina, Germania). Da Orizzonti, con intervallo

Da venerdì 9 settembre

JANAIN MUALAQA (HANGING GARDENS) di AHMED YASSIN AL DARADJI (Iraq, Palestina, Arabia Saudita, Egitto, UK). Da Orizzonti Extra

I Cortometraggi

Da giovedì 8 settembre

IN QUANTO A NOI di SIMONE MASSI (Italia) con la voce di Wim Wenders. Fuori concorso

di (Italia) con la voce di Wim Wenders. Fuori concorso A GUERRA FINITA di SIMONE MASSI (Italia) con la voce di Gino Strada. Fuori concorso

di (Italia) con la voce di Gino Strada. Fuori concorso SNOW IN SEPTEMBER di LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR (Francia, Mongolia). Orizzonti

di (Francia, Mongolia). Orizzonti TRIA – DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE di GIULIA GRANDINETTI (Italia). Orizzonti

di (Italia). Orizzonti III di SALOMÉ VILLENEUVE (Canada). Orizzonti

di (Canada). Orizzonti RUTUBET (THE MOISTURE) di TURAN HASTE (Turchia). Orizzonti

di (Turchia). Orizzonti NOCOMODO di LOLA HALIFA-LEGRAND (Francia). Orizzonti

Da venerdì 9 settembre (tutti da Orizzonti)