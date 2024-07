Morto Pino D’Angiò: ci lascia il cantautore napoletano

E’ morto Pino D’Angiò, il cantautore napoletano che ha infiammato il palco dell’ultimo Sanremo cantando, la versione remixata di ‘Ma quale idea’, il suo successo più grande insieme ai Bnkr44. Simbolo di tenacia, forza e perseveranza, Pino D’Angiò sul palco dell’Ariston ha dato una lezione a tutti passando il testimone, con un duetto eccezionale che è diventato virale sui social, ai giovani artisti.

Morto Pino D’Angiò: il triste annuncio

Una notizia che mai avremmo voluto dare. Ci lascia oggi, 6 luglio 2024, dopo aver affrontato numerose battaglie, a soli 71 anni, il cantautore partenopeo Pino D’Angiò, pseudonimo di Giuseppe Chierchia. Nato a Pompei, D’Angiò è divenuto popolarissimo dagli anni Ottanta sia in Italie che in Spagna con la hit intitolata Ma quale idea. Il brano è rimasto per ben 14 settimane al vertice delle classifiche tra 1980 e 1981. Nella sua lunga carriera artistica ha lavorato come: attore, doppiatore e produttore musicale.

Possiamo ricordarlo come il padre del rap italiano. Quando Mina decise di “giocare” con questo genere musicale, ad esempio, si rivolse subito a lui. Da questo connubio nacque: “Ma chi è quello lì“, nel cui videoclip vi era la grande Monica Vitti.

Tante le battaglie affrontate per via di sei operazioni per colpa di un cancro alla gola, un tumore polmonare, un sarcoma, un infarto e un arresto cardiaco. Lo stesso Pino ha sempre detto: “Ho dovuto combattere con il male e non credevo di poter essere ancora in grado di cantare”, ma ha dimostrato a sé stesso e agli altri che nulla è davvero impossibile.

Il cordoglio del nostro direttore

Noi di Superguidatv.it abbiamo avuto l’onore e il piacere di conoscere sia l’artista che l’uomo che ci ha aperto le porte di casa sua per una indimenticabile intervista dove ad imparare una importante lezione di vita siamo stati in primis noi.

Queste le parole di cordoglio del nostro direttore: “In questo momento di dolore, mi stringe il cuore la perdita di un caro amico che con umiltà e sincera amicizia mi ha guidato e supportato in un momento della mia vita non facile, consigliandomi sempre con generosità e calore. Sono vicino alla famiglia, alla moglie e al caro amico Francesco“.

Tutta la redazione si stringe in un abbraccio alla famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita.