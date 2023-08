È morto Idris. Il noto giornalista aveva 72 anni e aveva ottenuto la popolarità in Italia per la sua partecipazione in alcune trasmissioni sportive. Idris infatti era un grande tifoso della Juventus ma simpatizzava anche per le altre squadre. Ripercorriamo insieme la sua carriera.

È morto il giornalista Idris, volto noto di ‘Quelli che il Calcio’ e grande tifoso della Juve

Idris, il cui nome completo è Edrissa Sanneh, nasce in Hambia il 2 gennaio del 1951. Oggi i suoi famigliari ne hanno comunicato il decesso avvenuto in un ospedale di Brescia dove era ricoverato da alcune settimane. Lascia quattro figli e un nipotino, Pietro. Il giornalista viveva a Bedizzole, in provincia di Brescia, ed era diventato popolare negli anni ’90 per la sua partecipazione alla trasmissione sportiva ‘Quelli che il calcio‘.

Idris era arrivato in Italia nel 1972 grazie ad una borsa di studio dell’Università per Stranieri di Perugia. Come aveva ammesso più volte in alcune interviste, il successo era arrivato grazie alla sua fede: era infatti un grandissimo tifoso della Juventus. Per questo era stato ospite fisso nella trasmissione di Fabio Fazio ‘Quelli che il calcio’ commentando i risultati dei bianconeri.

La partecipazione all’Isola dei Famosi e il ritorno da Fazio

Nel 2005 partecipa come concorrente all’Isola dei famosi dove fu eliminato nel corso della settima puntata. Nella sua carriera ci sono anche una serie di apparizioni cinematografiche come in ‘Bianco e in Nero‘ di Fabrizio Laurenti del 1990 e in ‘Tifosi‘ film del 1999 di Neri Parenti. Nel 2012 torna da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘. Inoltre, come giornalista, era stato ospite in alcune trasmissioni locali sul calcio Napoli nonostante la sua passione per la Juve. Nel 2016 fu invitato da Piero Chiambretti per il suo show. Negli ultimi anni della sua carriera aveva assunto la direzione del tg multietnico di Retebrescia.