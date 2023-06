Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di Lunedì 12 Giugno al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno. Sembrava trattarsi di semplici controlli in seguito ai problemi di salute che lo avevano afflitto di recente, invece ieri le condizioni dell’ex Presidente del Consiglio sono peggiorate e in seguito la situazione è precipitata.

La notizia della scomparsa del leader di Forza Italia è rimbalzata su tutte le prime pagine dei quotidiani del mondo intero oltre che sul web, provocando grande sgomento. Intanto l’Italia si appresta a rendergli l’ultimo saluto: ecco dove e quando.

I funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. Decretato il lutto nazionale

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi si svolgeranno Mercoledì 14 Giugno a Milano, la città in cui era nato nel 1936 e che ha sempre amato. La funzione sarà celebrata all’interno del Duomo da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo della città, a partire dalle ore 15.00. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Mantovano ha decretato per quel giorno il lutto nazionale.

Come è noto, il lutto nazionale è previsto in caso di scomparsa di personalità particolarmente influenti. Esso comporta, fra l’altro, le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, l’osservanza di un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici, la momentanea chiusura degli esercizi commerciali durante le esequie, le vetrine dei negozi listate a lutto e una programmazione televisiva consona. Il feretro riceve inoltre, tutti gli onori militari.

L’affetto, il cordoglio e l’emozione

Consapevoli di assistere alla fine di un’epoca, la morte di Berlusconi ha suscitato profonda commozione fra gli italiani. Non ci riferiamo solo ai politici e ai vip che lo hanno conosciuto personalmente, ma anche alla gente comune, che già negli scorsi mesi, nelle fasi più dure della malattia, gli aveva dimostrato vicinanza ed affetto.

La salma, che non sarà esposta a Cologno Monzese, come stabilito in un primo momento, per motivi di ordine pubblico, si trova adesso ad Arcore, precisamente a Villa San Martino, dove il Cavaliere abitava da lungo tempo. Oltre ai giornalisti, molti cittadini si stanno recando sul luogo in una sorta di pellegrinaggio spontaneo, per deporre un mazzo di fiori e lasciare un biglietto.

Presenti anche tante sciarpe sportive, soprattutto del Monza e del Milan. Il Milan di Berlusconi, lo ricordiamo, è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi.