È morta Sandra Milo, l’attrice aveva compiuto 90 anni lo scorso anno. L’icona del cinema Felliniano si è spenta nella sua casa e tra l’affetto dei suoi cari come aveva lei stesso voluto nelle sue ultime volontà. A rendere noto della scomparsa della nota attrice è stata la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata il grande regista Federico Fellini per il quale è stata una musa ispiratrice, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Morta Sandra Milo, l’attrice aveva 90 anni

Lunghissima e ricca di soddisfazioni la carriera di Sandra Milo. L’attrice ha lavorato con i più grandi registi, da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini, da Luigi Zampa a Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Avati, Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino, gli amori, i figli e la tv. Da Alberto Sordi con cui aveva esordito ne Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli nel 1955 fino alla serie Gigolò per caso, uscita a Natale sulla piattaforma, quasi settant’anni di cinema.

Nel 1985 è stata coinvolta con l’allora marito Ottavio De Lollis e la figlia Azzurra, senza conseguenze, nella strage di Fiumicino. L’attrice era presente al check-in nei momenti della sparatoria che ha visto tredici vittime per mano dei sicari del terrorista Abu Nidal.

Le battaglie a sostegno del cinema italiano

Sandra Milo è stata una grande combattente a sostegno del cinema italiano. Come quando solo tre anni fa si era andata a incatenare davanti a Palazzo Chigi a Roma, per sostenere i lavoratori dello spettacolo in difficoltà. Quel suo gesto fece sì che l’allora Presidente del Consiglio Italiano Giuseppe Conte, le diede un appuntamento per parlare proprio della questione dei lavoratori dello spettacolo.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 7

La Milo è stata anche protagonista dei reality. Nel 2010 partecipa al reality show L’isola dei famosi 7, arrivando in semifinale. Nello stesso periodo è uscita nelle sale cinematografiche la commedia di Gabriele Salvatores, Happy Family, che annoverava la Milo tra i protagonisti.

Lo scherzo telefonico in diretta tv

Sandra Milo è entrata involontariamente nella storia della televisione italiana anche per uno scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni: l’8 gennaio 1990, durante la trasmissione pomeridiana L’amore è una cosa meravigliosa che condusse su Rai 2 nella stagione 1989-1990, una telefonata anonima di una voce femminile in diretta informò la presentatrice che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. La notizia dell’incidente era falsa, ma le urla della sconvolta conduttrice vennero riprese da trasmissioni come Blob, Striscia la notizia e Target, rendendole tanto popolari da essere citata nella canzone La strana famiglia di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, incisa nel 1991. Successivamente ispirò il titolo di una trasmissione satirica di Italia 1: Ciro, il figlio di Target. L’autrice della telefonata non fu mai individuata (si era presentata alle centraliniste con il nome di Maria Ramondio, che si rivelò una falsa identità), ma fu individuato il telefono da dove era stata fatta, che si trovava all’interno degli uffici Alemagna di via del Corso a Roma.