Morgan è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di XFactor, in onda a partire dal 14 settembre 2023. Il giudice è tornato a commentare le parole che aveva rivolto al pubblico presente a Selinunte per assistere allo spettacolo ‘Battiato – Segnali di vita e Arte. Vediamo insieme cosa ha detto ai giornalisti.

Morgan spiega i suoi insulti al pubblico

Fanno ancora discutere gli insulti rivolti al pubblico da Morgan: “Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c… Frocio di m….“. Parole che avevano scatenato anche la reazione del rapper. Il giudice di XFactor per farsi perdonare aveva chiesto al programma di devolvere metà del suo cachet a una struttura di accoglienza per persone LGBT+. Ora in conferenza stampa, è tornato sull’argomento. Noi di Superguidatv, presenti all’evento, abbiamo raccolto le sue parole:

“È stato un momento difficile, proprio quel concerto in particolare in cui si è creata una dinamica complessa che però ha generato da una parte quello che è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti e io sono quello che crede molto nelle parole, e per questo ho voluto fare un gesto concreto. Le parole sono qualcosa di concreto, possono ferire molto. Possono essere delle armi pesanti e siccome me ne rendo conto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse. Vorrei si capisse questo: il meccanismo per cui ho voluto trasformare in un gesto vero una parola. Non va presa alla leggera una parola, su questo siamo d’accordo tutti.

È stato un bellissimo concerto ma ha generato una dinamica però. Chi l’ha vissuto ha potuto dare un peso relativo a quella cosa. Chi non l’ha vissuto, come voi e quelli che non sono stati al concerto, giustamente, hanno avuto una reazione e si sono sentiti offesi da questa estrapolazione. Ma se vogliamo parlare di quello che ha generato, a parte la mia donazione, ma anche a livello di dibattito, è stata l’occasione per trasformare un errore in un momento in cui si è parlato e si parla di questa cosa. Quindi se vogliamo possiamo continuare a parlarne ma dopo X-factor“.

Morgan confermato giudice

Morgan sarà quindi giudice della prossima edizione di Xfactor insieme a Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico. A condurre ci sarà Francesca Michielin che da poco è stata operata. La trasmissione andrà in onda su Sky anche per i prossimi due anni. In conferenza è stato infatti annunciato il nuovo accordo che è stato rinnovato.

Le parole di Morgan