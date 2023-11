Dopo l’allontanamento come giudice di XFactor, Morgan è un fiume in piena. Il cantante ha ricevuto un tapiro d’oro e ha spiegato il suo punto di vista con le vere ragioni della sua ‘espulsione’ dal talent trasmesso da Sky. Come era prevedibile, la sua risposta non si è fatta attendere e non ha risparmiato Fedez e gli altri suoi colleghi. Vediamo insieme cosa ha detto.

Morgan attacca Fedez: “Bestemmiava e ha detto o lui o io”

Nella giornata di oggi, Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan. Il leader dei Bluvertigo è stato accusato di ‘ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati’ avuti anche nei confronti della produzione. In particolare Morgan in puntata si era scagliato un po’ contro tutti: dai suoi colleghi giurati a chi nello staff non valorizzava i suoi concorrenti.

Stasera Morgan ha ricevuto un tapiro d’oro in cui ha dato la sua versione e ha attaccato Fedez, colpevole secondo lui del suo allontanamento dal programma: “Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese. Mia figlia non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli. Allora Fedez non è un mio nemico, ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chissenefrega. Il problema non è la scenata di Fedez’.

Perché è stato allontanato? Morgan non ha dubbi: “X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati“.

Ancora una volta entrerà in gioco il Codacons che ha annunciato l’imminente presentazione di una istanza a Sky e l’Agcom.

“Non entriamo nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia, anche se da più parti si avanza il sospetto che il vero motivo dello stop a Morgan sia l’attacco reso in diretta all'”intoccabile” Fedez“.

Su Francesca Michelin e la gaffa fatta su Ivan Graziani ha detto: “Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?”.

Via Whastapp, come reso noto dall’Ansa, Morgan ha anche risposto alle domande di alcuni giornalisti: “Sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione di fare X Factor. Mi hanno scompigliato la vita, il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni. Hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi: non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto. Ho chiesto: protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto“.

Il commento al post di Bugo

Su twitter Bugo si è preso gioco dell’allontanamento di Morgan commentando in modo ironico il comunicato Sky.

Ahahahahahahahahahahahahahahwhahwhahahahahaahahahahhahahahahahaahahahahahahahahahhaahhahahahaahhahaha — Bugo (@BugattiCristian) November 21, 2023

Morgan ha così risposto alla domanda sul cantante: “Non ho letto il post di Bugo, non sono una persona in grado di provare rancore. Questo mondo fatto di colpi bassi e rancore non lo concepisco“.

Il commento di Morgan sui social alla notizia della sua esclusione da Xfactor è stata una storia con la scritta: “L’editto satellitare è stato emanato“.