Su Rai1 arriva Morbo K, una fiction che tratta un tema delicato (quello di una possibile epidemia), in un contesto storico preciso (la seconda guerra mondiale). Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv.

Morbo K con Giacomo Giorgio: la trama e quando in tv

‘Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero‘ è la nuova serie Rai che racconta la storia della deportazione degli ebrei da parte dei nazisti ma dal punto di vista di chi ha provato a salvarli. La fiction, in due puntate, è in programma per martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026.

Ma qual è la trama di Morko K? Ambientata a Roma nel 1943, la serie comincia con Kappler, capo delle SS di stanza a Roma, che minaccia la comunità ebraica chiedendo un tributo in oro di ben cinquanta chili per non essere deportati. Ma qualcosa non torna secondo il professor Matteo Prati, direttore del Fatebenefratelli, che decide di nascondere gli ebrei romani in un reparto speciale.

Inventa infatti che ci sia un virus altamente contagioso che si sta diffondendo rapidamente, il letale “Morbo K”, e chiunque mostri i sintomi deve essere isolato per evitare l’epidemia. Tra le famiglie ebree protette dal prof troviamo quella della giovane Silvia Calò che si innamora di Pietro Prestifilippo. Il giovane assistente però, per volere delle famiglia, è già promesso ad un’altra ragazza.

Il 16 ottobre del 1943, Kappler, nonostante gli ebrei siano riusciti a consegnare i cinquanta chili d’oro, ordina il rastrellamento del ghetto. I soldati tedeschi riescono a caricare più di mille persone sui treni destinati ai lager e tra questi c’è anche la famiglia Calò.

Il cast e anticipazioni episodi

Morbo K vede la regia di Francesco Patierno ed è una coproduzione di Rai Fiction, Fabula Fiction e Rai Com. Nel cast vediamo Vincenzo Ferrera nel ruolo del prof. Prati, Giacomo Giorgio in quello di Pietro Prestifilippo, Dharma Mangia Woods è invece Silvia Calò, e il commendatore Kappler è l’attore Christoph Hulsen.

Anticipazioni Episodio 1 – La famiglia Calò è in preda al panico dopo che il commendatore annuncia l’ultimatum nazista: la consegna di 50 chili d’oro in 24 ore per evitare una massiccia deportazione. Mentre la famiglia si spoglia dei propri averi, scoppia una lite violenta che culmina nella scoperta da parte di Vittoria della relazione clandestina tra suo marito, Giacomo, e la cognata Sasà.Per porre fine alla rissa, Giacomo simula un infarto, spingendo la giovane Silvia e il piccolo Marcolino a precipitarsi all’Ospedale Fatebenefratelli per chiamare aiuto. Qui, Silvia incontra l’affascinante Dottor Pietro Prestifilippo, al quale confida il dramma dell’oro richiesto al Ghetto.Nel frattempo, il direttore dell’ospedale, il Professor Matteo Prati, incontra segretamente un Generale della Resistenza, in un clima di crescente terrore e cospirazione. Pietro Prestifilippo, profondamente turbato dalla situazione, si confronta con Prati per trovare un modo di soccorrere la comunità ebraica. Ed è in questo momento che il professore viene colto da un’idea salvifica.

Anticipazioni episodio 2: I soldati nazisti fanno irruzione alla Biblioteca del Collegio Rabbinico, dove vengono confiscati gli antichi testi e, in particolare, il registro con gli indirizzi delle famiglie ebraiche, tra cui quello dei Calò. All’Ospedale Fatebenefratelli, intanto, il Dottor Pietro Prestifilippo e il Professor Prati affinano il piano segreto: creare il “Reparto K” per nascondere gli ebrei, simulando una malattia contagiosa con l’uso di trucchi scenici.Pietro rivela a Silvia il piano dell’ospedale, ma, nonostante la sua esortazione, la famiglia di Silvia rifiuta il rifugio in ospedale. Intanto, però, il Colonnello Kappler ha ricevuto la lista degli indirizzi ebrei e fissa i preparativi per l’imminente rastrellamento: sabato 16 ottobre 1943.