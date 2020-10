Mondo TV Kids è la nuova iniziativa del gruppo Mondo TV dedicata e pensata per i bambini: un canale tutto nuovo con serie tv e film d’animazione. Il canale è pronto ad accendersi da mercoledì 28 ottobre 2020 sulla piattaforma video Samsung TV Plus. Ecco tutti i dettagli sul lancio del nuovo canale.

Mondo TV Kids canale per bambini: dove vederlo

Tutto pronto per in Italia per il lancio di un nuovo canale tv tutto dedicato ai bambini. Si chiama “Mondo Tv Kids“, la nuova iniziativa pensata dal gruppo Mondo TV, leader in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la tv e il cinema. Un canale interamente dedicato ai più piccini con una programmazione interamente “destinata ai bambini e alle bambine sin dall’età prescolare”.

Mondo Tv Kids sarà visibile da mercoledì 28 ottobre 2020 sulla piattaforma video Samsung TV Plus al canale numero 4301 della piattaforma. Un canale che farà sicuramente felici grandi e piccini visto che, 24 ore su 24, sarà possibile vedere serie d’animazione classiche, d’azione e avventura fruibili sia nel formato 2D che 3D. Il canale è totalmente gratuito e non necessità di download o dispositivi extra: unico requisito necessario per vederlo è avere una smart tv Samsung connessa ad Internet. Non solo, la piattaforma dedicata al mondo dei bambini sarà disponibile prossimamente anche su smartphone e dispositivi “mobile” di Samsung entro il 2021.

Mondo TV Kids, la programmazione

In concomitanza con il lancio di Mondo Tv Kids è stata svelata anche una buona parte della programmazione del canale che punterà su serie storiche, ma anche grandi classici che hanno fatto sognare grandi e piccini. Qualche esempio? Dalla fiaba di Cenerentola a quella di Zorro, ma anche la storia di Mogli e Il Libro della Giungla fino Pochaontas. Spazio anche a serie tv come “Drakers“, “Atomicron” e “Virus Attack“. Sul fronte movie tv, ossia film possiamo anticiparvi che in palinsesto ci saranno film dedicati a figure che hanno segnato la storia come Karol Wojtyla, Madre Teresa di Calcutta e Cristoforo Colombo. Infine in palinsesto anche diverse serie prescolari come “Laura’s Star“, “il Grande Libro della Natura“, “Sissi La Giovane Imperatrice” e “Invention Story“.

Ecco le parole di Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV, sul lancio del nuovo canale dedicato ai bambini:

Il lancio di Mondo TV Kids è un’iniziativa davvero nuova per il nostro gruppo, che così oltre alla tradizionale produzione di cartoon e di serie tv di grande successo amplia le proprie attività anche al broadcasting. A pieno regime, questo nuovo canale riuscirà a proporre oltre venti serie d’animazione e ottanta tv movies, per un totale di oltre 400 ore di programmazione. Siamo molto curiosi di inserirci in questo nuovo mercato in collaborazione con il servizio Samsung TV Plus, offrendo così a milioni di famiglie italiane il meglio della nostra produzione per bambini”.