Chi è la vincitrice di Miss Italia 2020? A trionfare è stata la bellissima Martina Sambucini. Dopo essere stato rimandato causa Covid-19, dopo diverse peripezie, finalmente il concorso più famoso d’Italia ha avuto luogo. Ora l’Italia ha la sua reginetta di bellezza. Scopriamo ora qualcosa di più insieme sulla diciannovenne romana e su come ha battuto le altre concorrenti e meritato la corona.

Miss Italia 2020 vincitrice: l’ambita corona e le norme per il Covid-19

La giuria capitanata dall’attore Paolo Conticini, in assenza di televoto, ha scelto, per il primo anno, la vincitrice di Miss Italia in solitaria. Dopo che a causa del Covid-19 il concorso di bellezza è slittato più avanti, senza la diretta televisiva e con molte regole da rispettare per evitare contagi, anche quest’anno, nonostante le mille difficoltà, scettro e corona di più bella d’Italia sono passati da Miss a Miss.

Cosa c’era di diverso quest’anno? Tranne le Miss tutto il resto. Il concorso è andato in onda in streaming sui canali ufficiali della manifestazione. Al timone vi era il bravissimo Alessandro Greco. Oltre a questo tutto si è svolto senza pubblico e per la prima volta l’unico teatro delle sfilate è stata Roma.

Altra novità? Banditi i bikini, le Miss si sono presentate alla giuria con due sfilate: la prima con indosso top, leggings e sneakers; la seconda in abito da sera. Oltre a ciò tutte le aspiranti Miss hanno dovuto anche raccontare qualcosa di loro, cercando di colpire la giuria.

Oltre a Paolo Conticini chi ha decretato la vincitrice? A decidere erano stati chiamati: Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro e Akash Kumar.

Martina ha sbaragliato una agguerrita concorrenza. Un esempio? La bellissima conterranea, Beatrice Scolletta, è arrivata la secondo posto. Al terzo invece si è posizionata Alice Leone ovvero l’affascinante Miss Liguria.

Martina Sambucini: la gioia della nuova Miss Italia

“Non me lo aspettavo davvero, la concorrenza è stata serrata“. Queste le prime parole di Martina Sambucini. La giovanissima e bellissima neo Miss ha incantato tutti con i suo splendidi occhi verdi e i lunghi capelli castani.

Cos’altro sappiamo di lei? Ebbene ha un fratello, Gianmarco di nove anni, e una sorella, Ilaria di sedici anni. Martina è fidanzatissima con Marco e vive a Frascati. Le auguriamo che ‘la maledizione del concorso’ non la colpisca e che la sua storia d’amore possa durare anche ora che la sua vita cambierà e che gli appuntamenti e le incombenze da Miss la porteranno lontano da casa.

Altre news su di lei? Sappiamo che ha frequentato il liceo linguistico e che è iscritta all’Università presso la facoltà di psicologia del marketing.

Fra i suoi hobby c’è la cucina.

Obiettivi futuri? Continuare gli studi e diventare una modella.