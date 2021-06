Accusata di essere falsa e bugiarda, è finita molto spesso nel mirino degli altri naufraghi. Dopo la vittoria a “La pupa e il secchione”, Miryea Stabile ha sfidato se stessa mettendosi in gioco all’“Isola dei Famosi”. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Miryea ha ripercorso la sua esperienza traendone le somme. Dichiara di essere stata sempre sincera ma di aver pagato a volte lo scotto dell’insicurezza. Proprio l’opinionista Tommaso Zorzi gliel’aveva fatto notare durante una diretta: “Tommaso mi aveva definito una ragazza insicura e io ho risposto affermativamente. Mi sono sempre sentita un po’ tentennante ma grazie all’Isola ho avuto modo di acquisire maggiori certezze. Per questo motivo a volte ci pensavo due volte prima di esprimere un giudizio su una persona. Cercavo sempre di indagare e capire i motivi che si nascondevano dietro un comportamento. Forse però ho sbagliato. Dovevo essere più diretta”, ha detto Miryea facendo autocritica.

A chi l’accusa di essere stata una banderuola, replica di avere avuto il pregio di non seguire il pensiero del gruppo. Ci sono stati momenti difficili in cui ha avvertito il peso della solitudine. Poi ha parlato di Fariba Tehrani e della sua nomination. Si è sentita pugnalata alle spalle soprattutto perché in un momento in cui era stata isolata dal gruppo, è stata lei a tenderle la mano. Ha raccontato anche la sua versione dei fatti in merito ad un episodio in cui si è sentita tirata in ballo e che ha riguardato Matteo Diamante. Intanto, Miryea ci ha rivelato che in queste settimane è riuscita a parlare con Drusilla Gucci. Ha smentito anche le voci di un suo flirt passato con Achille Lauro. Non vuole fare progetti per il futuro ma preferisce godersi il meritato relax. Le chiediamo però se il Grande Fratello Vip potrebbe essere nei suoi piani. Lei non nasconde il suo interesse anche se allontana questa ipotesi per la prossima edizione in partenza da settembre. Come darle torto?

Miryea Stabile, L’intervista esclusiva

Miryea, dopo la vittoria de “La pupa e il Secchione” cosa ti ha convinta a partecipare all’”Isola dei Famosi”? Che esperienza è stata?

Era un’esperienza che mai avrei pensato nella vita di fare. Sono sempre stata molto legata all’estetica tanto che all’inizio ero molto pensierosa perché mi sarei dovuta mettere a nudo stravolgendo me stessa. Invece poi mi sono ricreduta in positivo.

Sei arrivata ad un passo dalla finale. Ti saresti aspettata l’eliminazione o è stata per te una sorpresa?

Non mi sarei mai aspettata di arrivare alla semifinale. Uscire ad un passo dalla finale mi è dispiaciuto perché quel traguardo sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola.

Spesso hai avuto segnali di cedimento. Qual è stato il momento più difficile che ti sei trovata a dover affrontare?

Dal punto di vista fisico, è stato difficile trascorrere assieme a Vera Gemma quei cinque giorni su Playa Esperanza. Ho sofferto la fame e considerando le condizioni atmosferiche sono riuscita a sopravvivere dividendo con lei un cactus. Invece dal punto di vista psicologico, ho dovuto superare un attacco di panico. Nella mia vita non ne avevo mai avuto uno. Mi sono trovata a fare i conti con me stessa, con le emozioni e le mie debolezze. Scavare dentro me stessa è stata un’opportunità per crescere.

Sull’Isola in molti hanno criticato il tuo comportamento definendoti una banderuola. C’è qualcosa che ti senti di replicare? Hai pagato il fatto di essere stata sincera?

Sono sempre stata me stessa al 100%. Gli altri non hanno sopportato il fatto che io non mi sia accodata al pensiero del gruppo. Io ho sempre cercato di farmi un’idea sulle situazioni senza essere condizionata. Non mi sento assolutamente una banderuola.

Ad un certo punto hai anche detto che nessuno ti conosceva veramente ma che hai dovuto affidarti solo su te stessa. E’ stato così? Ti sei sentita sola?

In un determinato momento mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino.

Anche Tommaso Zorzi ti aveva attaccata in puntata dicendo che tu non riuscivi a prendere una posizione. Aveva ragione?

Tommaso mi aveva definito una ragazza insicura e io ho risposto affermativamente. Mi sono sempre sentita un po’ tentennante ma grazie all’Isola ho avuto modo di acquisire maggiori certezze. Per questo motivo a volte ci pensavo due volte prima di esprimere un giudizio su una persona. Cercavo sempre di indagare e capire i motivi che si nascondevano dietro un comportamento. Forse però ho sbagliato. Dovevo essere più diretta.

Proprio Gilles Rocca ti aveva lanciato un avvertimento dicendo che tu eri solo una merce di scambio per gli altri. Pensi che aveva capito tutto? Hai riconsiderato le sue parole?

Mio padre, mio fratello e Luca Marini che erano presenti in studio a sostenermi mi hanno riferito che Gilles prima aveva parlato male di me e poi a loro invece aveva detto che io ero forte e che ero una brava ragazza. Forse è Gilles ad essere stato banderuolo.

Con Fariba invece all’inizio c’è stato un avvicinamento. Poi però ti ha mandata in nomination. Ti sei sentita tradita? Pensi che sia stata una strategia?

In quel momento mi sono sentita tradita perché io le avevo teso la mano quando il gruppo si era coalizzato contro di lei. La pugnalata della nomination non me l’aspettavo. Ci sono rimasta male. Ad oggi non ho compreso i motivi del suo gesto.

Matteo Diamante ti ha accusata di averlo fatto litigare con Andrea Cerioli. Come sono andate veramente le cose?

Ho avuto modo di leggere l’intervista che Matteo ha rilasciato. Non sono una persona instabile di mente come lui ha dichiarato ma anzi ho sempre raccontato la verità. Ora vi spiego come sono andate le cose. C’era stata la prova del cibo con Ignazio e dopo ho avuto un crollo per la fame. Sono entrata in Palapa in un secondo momento dopo che c’erano state già delle discussioni. Mentre gli altri stavano facendo le nomination, Matteo mi ha chiesto se avevamo parlato di nomination davanti al fuoco. Io gli ho risposto in modo affermativo. Dopo Massimiliano mi ha invitato ad andare a fare la nomination. Quando sono tornata ho notato che l’aria era tesa e che era scoppiato il caos. Sono tornata in spiaggia e ho notato un atteggiamento strano da parte di Andrea. Non mi rivolgeva più la parola. Il giorno successivo mi sono avvicinata a lui chiedendogli il motivo. Lui mi ha risposto che Angela e Rosaria gli avevano detto che mi avevano sentita parlare con Matteo del fatto che io, Andrea, Valentina e Ignazio ci eravamo messi a fare i calcoli per eliminare proprio Diamante. Matteo è stato una stratega in questo senso tanto che essendo all’oscuro di tutto non sono riuscita a difendermi. Io ero talmente arrabbiata che me la sono presa con loro tre senza avere le prove di quello che avessero detto in Palapa. Me la sono cavata anche se la mossa di Matteo non mi è affatto piaciuta.

Quale naufrago ti ha deluso di più?

Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci.

Da chi hai trovato conforto?

Mi sono trovata bene con Vera ed Elisa Isoardi. Mi è dispiaciuto molto quando sono state eliminate. Nell’ultimo periodo invece avevo legato molto con Valentina, Andrea e Ignazio.

Awed ti aveva strizzato l’occhio ma anche con Matteo Diamante c’era stato un avvicinamento. Non era scattato nessun feeling? Sull’Isola c’è stato qualche concorrente che avevi puntato?

Awed ha giocato molto e ha fatto il provolone un po’ con tutte. Non è scattato nessun feeling. Con Matteo ci eravamo conosciuti alla “Pupa e il Secchione” e sull’Isola è stato come ritrovare un amico.

Si è vociferato di un tuo flirt passato con Achille Lauro. Voci infondate o verità?

Si tratta di una voce assolutamente infondata. Lo apprezzo però come cantante e ascolto le sue canzoni.

Dopo questa esperienza, cosa ti piacerebbe fare in tv?

Mi piacerebbe continuare a fare televisione. Voglio studiare e migliorare sempre di più. Vediamo cosa mi riserverà il futuro. Ora mi sto godendo il meritato relax.

Al Grande Fratello Vip parteciperesti?

Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai.