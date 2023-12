Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello e ora, una volta uscito dal programma, è pronto a cercare il vero amore. Dove? Magari ancora in tv, a Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il giovane.

Mirko Brunetti chiude con Perla e Greta

Non è un momento facile per Mirko Brunetti. Dopo aver partecipato quest’estate a Temptation island insieme alla sua fidanzata Perla Vatiero, abbiamo visto il giovane lasciare il programma con la tentatrice Greta. Le cose però, al di fuori delle telecamere, non sono funzionate e Mirko è stato scelto come concorrente per il Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia dopo qualche settimana, ha fatto il suo ingresso la sua ex Perla. I due sembravano essersi riavvicinati molto ma Alfonso Signorini ha deciso di far entrare anche Greta Rossetti in casa.

Mirko ha cambiato atteggiamento nei confronti di Perla e si è mostrato molto indeciso. Un comportamento che non è piaciuto ai telespettatori che lo hanno eliminato al televoto. Una volta uscito dal reality, ha voluto dire la sua al settimanale ‘Chi’. Mirko conferma di aver chiuso definitivamente con le due donne. In particolare con Greta che negli ultimi mesi ha cercato più la visibilità che tutelare la loro storia:

“Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo”.

Mirko nuovo tronista?

In tanti sui social avevano chiesto a Mirko se volesse nuovamente mettersi in gioco a Uomini e Donne magari come tronista. Il ragazzo aveva sorriso e alla domanda del giornalista su un suo approdo nel dating dei sentimenti di Maria De Filippi ha dichiarato:

“Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore“.