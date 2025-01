Mina Settembre 3 è pronta a regalare nuove emozioni. La serie, ambientata a Napoli e basata sui racconti di Maurizio De Giovanni, vede come protagonista Serena Rossi e il suo immancabile cappottino rosso. Vediamo insieme le anticipazioni, il cast e quando andrà in onda in tv.

Mina Settembre 3: quando in tv la nuova stagione con Serena Rossi

L’assistente sociale più famosa della tv sta per tornare. Mina Settembre è infatti una delle serie Rai più attese, dato il successo delle prime due stagioni. Protagonista è sempre Serena Rossi, divisa tra il lavoro e la vita privata e alle prese con scelte non sempre facili. Sullo sfondo la città di Napoli, con Palazzo San Felice nel Rione Sanità, e le sue mille sfaccettature di chi vi abita. Le nuove puntate di Mina Settembre 3 andranno in onda a partire dal nuovo anno, da domenica 12 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Di cosa parlerà la terza stagione? Grande assente sarà Marina Confalone, la mamma di Mina Settembre che si era allontanata per nascondere la sua malattia. Mina dovrà fare scelte importanti in amore e decidere tra il suo ex marito Claudio (l’attore Giorgio Pasotti), e il ginecologo del consultorio Domenico (Giuseppe Zeno). Inoltre la piccola Viola, che nella scorsa stagione aveva chiesto a Mina di essere adottata, sarà sempre più presente nella vita dell’assistente sociale. La donna infatti potrebbe accettare la sua richiesta e diventare così mamma.

Il cast e le new entry

Nel cast di Mina Settembre 3 ci saranno Serena Rossi e le sue due amiche Valentina D’Agostino (Titti) e Christiane Filangieri (Irene).

Confermata anche Marisa Laurito nel ruolo della sorella di Olga che si occuperà della protagonista e Ludovica Nasti (Viola). Tra le new entry ci sono Chiara Russo, famosa per il suo ruolo di Maria Puglisi nella serie «Il paradiso delle signore» e Luca Ward, attore e doppiatore.