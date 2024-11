Mina continua ancora a stupire. La conferma arriva con “Gassa d’amante“, il nuovo disco di inediti inizia uscita il 22 novembre 2024 per PDU presentato in anteprima assoluta alla Milano Music Week.

Si intitola “Gassa d’amante” come il nodo a occhiello dei marinai il nuovo album di Mina in uscita il 22 novembre 2024. Per l’occasione la tigre di Cremona si è trasformata nella polena di una nave per la cover del nuovo disco di inediti composto da dieci brani. Un lavoro a cui ha lavorato in prima persona come ha rivelato il figlio e produttore Massimiliano Pani: «è il direttore artistico più forte d’Italia, sono 60 anni che sceglie i pezzi giusti, che lega benché siano di autori diversi».

Gassa d’amante è un disco d’amore raccontato, anzi cantato, in tutte le sue sfumature rese ancora più uniche dalla voce di Mina. All’interno del disco brani di Francesco Gabbani che ha firmato “Buttalo via“, il primo singolo, ma anche Elisa che ha composto “Senza farmi male“. Non solo, all’intero dell’album spazio anche a giovani nuovi autori e talenti come ha anticipato il figlio della cantante: «è sempre lei che ha l’idea e decide quando sceglie i pezzi è un lavoro molto lungo e paziente, ascolta pezzi di professionisti come Elisa o Gabbani ma anche di ragazzi nuovi ed è lei che mette insieme i pezzi del puzzle». Nel disco anche un sentito omaggio a Fabio Concato sulle note di “Non smetto d’aspettarti”.

Mina, icona senza tempo della musica mondiale pronta a stupire con Gassa d’amante

“Gassa d’amante” è album particolarmente sentito dalla tigre di Cremona stando a quanto rivelato da Massimiliano Pani: «qui si sente che ha messo una parte di cuore e anima in più, si è divertita a cantare questo disco e l’ha fatto magistralmente». Icona senza tempo dello spettacolo e della musica internazionale, Mina nonostante abbia deciso di ritirarsi dalla tv nel 1974 e dai concerti live nel 1978 è ancora la più amata. Sono tantissimi gli autori, noti e meno noti, che sognano di poter collaborare con lei. Tra questi negli ultimi anni c’è stato Blanco con cui ha inciso “Un briciolo d’allegria”, una collaborazione che le ha aperto il mondo dei giovanissimi che hanno imparato a conoscerla ed amarla.

«E’ sociologicamente interessante vedere tutti questi ragazzi che non l’hanno mai vista dal vivo che vogliono fare una cosa con lei, è l’unica artista che non si vede in tv, non fa promozione e concerti eppure riesce ad arrivare a questi giovani, perché, dicono, lei è avanti» – ha detto il figlio che sul prossimo compleanno della madre ha anticipato – «non ama celebrarsi».