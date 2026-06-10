Il giornalista, autore e conduttore entra a far parte del Gruppo Mediaset e lavorerà con il vertice aziendale allo sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi.

Milo Infante entra ufficialmente a far parte del Gruppo Mediaset. Giornalista, autore e conduttore tra i volti più riconosciuti e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per contribuire allo sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi.

Il suo ingresso rappresenta un passaggio significativo per l’offerta informativa del Gruppo. Infante avrà infatti anche un ruolo di vertice nell’area dell’informazione Mediaset, contribuendo alla definizione delle strategie e al rafforzamento dell’offerta news.

Milo Infante in Mediaset per nuovi progetti editoriali e televisivi

L’arrivo di Milo Infante in Mediaset si inserisce in una fase di sviluppo e consolidamento dell’identità editoriale del Gruppo. Il giornalista metterà la propria esperienza al servizio di nuovi format, nuove idee e progetti televisivi destinati ad arricchire il racconto informativo e l’offerta complessiva dell’azienda.

Professionista dalla lunga esperienza nel giornalismo televisivo, Infante ha costruito nel tempo un profilo autorevole, capace di unire conduzione, scrittura, approfondimento e attenzione ai temi di attualità. Il suo percorso lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili nel panorama dell’informazione italiana.

Un ruolo di vertice nell’informazione Mediaset

Oltre allo sviluppo di nuovi progetti editoriali, Milo Infante ricoprirà un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo Mediaset. Il suo contributo sarà orientato alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news, in un contesto televisivo sempre più competitivo e in continua trasformazione.

L’obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la proposta informativa Mediaset, valorizzando contenuti, linguaggi e formati capaci di parlare a pubblici diversi, tra televisione tradizionale, piattaforme digitali e nuove modalità di fruizione.

Le parole di Milo Infante: “Mediaset per me è un punto di arrivo”

Commentando il suo ingresso nel Gruppo, Milo Infante ha espresso soddisfazione e gratitudine per la nuova sfida professionale.

«Mediaset per me è un punto di arrivo — dichiara Infante — Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee».

Parole che confermano il valore strategico del nuovo incarico e il desiderio di contribuire attivamente alla crescita dell’offerta editoriale del Gruppo.

Mediaset rafforza l’area news

Con l’ingresso di Milo Infante, Mediaset consolida ulteriormente il proprio impegno nel settore dell’informazione. La scelta di affidare al giornalista un ruolo rilevante nell’area news conferma la volontà del Gruppo di investire su competenze, autorevolezza e nuove progettualità.

L’arrivo di Infante apre così una nuova fase, nella quale esperienza televisiva, visione editoriale e sviluppo dei contenuti saranno elementi centrali per il futuro dell’informazione Mediaset.

Il benvenuto del Gruppo Mediaset

A Milo Infante arriva il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset. Il suo ingresso nel Gruppo segna l’inizio di un nuovo percorso professionale, orientato alla costruzione di progetti editoriali e televisivi pensati per rafforzare il ruolo di Mediaset nel panorama della televisione italiana.