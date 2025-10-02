Il sabato sera televisivo ha ripreso ad animarsi con due dei programmi più seguiti dal pubblico: Ballando con le Stelle su Raiuno e Tu Si Que Vales su Canale 5. Una sfida che si ripete ogni anno, con risultati che spesso si avvicinano notevolmente. Quest’edizione è iniziata con numeri altrettanto combattuti: lo show di Rai 1 ha attirato 2.994.000 telespettatori, registrando un 23% di share, mentre Tu Si Que Vales ha avuto 4.024.000 spettatori, con uno share del 28,5%.

Milly, parliamo del debutto di Ballando con le Stelle. Si è parlato degli ascolti più bassi rispetto alla scorsa edizione. Preoccupata? Cosa non ha funzionato?

E’ il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. La verità è che il programma è molto amato e i protagonisti stanno entrando nel cuore della gente. I dati social e digital che sono oggettivi e non frutto di un campione sono lì a dimostrarlo. 40% in più di interazioni è un dato clamoroso.

La Rai ha deciso di intervenire mandando in onda Affari tuoi. E’ la ricetta giusta per invertire la rotta?

Non c’è nessuna rotta da invertire per quanto mi riguarda. Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare.

Intanto è scoppiato anche il caso Marcella Bella vittima di commenti sessisti. Pensi che la giuria sia stata offensiva?

Ma no, può essere uscita fuori una battuta infelice ma definire sessista la nostra giuria è ridicolo.

Una delle concorrenti più attese è stata Barbara D’Urso, il suo ritorno non ha deluso le aspettative. Tu e Barbara in cosa siete simili?

Siamo molto diverse caratterialmente ma abbiamo in comune l’amore per questo lavoro, la dedizione, la determinazione e la professionalità. Nella prima puntata l’ho trovata straordinaria.

In futuro, le piacerebbe lavorare insieme a lei in un progetto tv? La vedresti come giurata a Ballando?

Con lei c’è grande sintonia. Sì mi piacerebbe realizzare un progetto con lei ma non la vedo come giurata di Ballando ma come grande protagonista del palcoscenico.

Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte nella seconda puntata. Come l’ha convinta? È vero che l’aveva “corteggiata” in passato anche come concorrente?

Il mio staff ci ha provato varie volte. Quest’anno c’erano le condizioni e ci siamo parlate. Belen è molto motivata e farà un figurone. Il suo ballerino sarà Yuri Orlando uno dei protagonisti di Sognando Ballando. Sarà uno spettacolo, vedrete.

Prima di Massimiliano Rosolino si era parlato di Federica Pellegrini come inviata. Poi cosa è successo? C’entra la partecipazione di Magnini?

Quando si è creata la necessità di sostituire Paolo Belli abbiamo pensato a diversi candidati. In più, in un primo momento si era pensato ad un set esterno per valorizzare alcuni sponsor che invece poi sono stati inglobati nel programma. Quindi ci serviva una sola figura e Massimiliano ci è sembrata la scelta migliore anche perché simboleggia l’amore che trionfa almeno a Ballando vista la sua unione con Natalia Titova conosciuta proprio sulla nostra pista nel 2006. Federica è nel nostro cuore e spero di collaborare con lei in altre situazioni.

È stato difficile promuovere messaggi di rinnovamento sociale con “Ballando”, quando mancavano leggi adeguate, gli argomenti erano divisivi e si parlava poco dei reali cambiamenti nella società?

Abbiamo sempre fatto tutto in maniera naturale senza voler imporre punti di vista o dare lezioni. Semplicemente abbiamo seguito le ragioni del cuore, della ragione e del buon senso, credo anche con sensibilità e rispetto. Questo è stato possibile grazie alla libertà di cui io e il mio gruppo abbiamo usufruito.

Tra i ballerini per una notte, ha un sogno nel cassetto? È vero che aveva invitato anche Diletta Leotta?

Di sogni ne ho tanti ma non li dico altrimenti non si avverano. Di personaggi ne contattiamo tanti, altri si autocandidano. C’è una struttura che lavora per questo, poi alcune cose si concretizzano altre no.

Hai scritto dei nuovi format che potresti condurre? C’è un genere tv in cui vorresti cimentarti?

A me piace lo spettacolo, non sarei in grado di fare altro. Insieme al mio gruppo abbiamo scritto una sorta di game in access che secondo noi era potenzialmente forte. Non è scritto per me ma per un conduttore da individuare. Però per ora non s’è n’è fatto nulla ma nella vita non si sa mai.