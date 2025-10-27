Si è tenuto presso lo spazio Roma Lazio Film Commission all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la decima edizione di Cinema&Imprese, un appuntamento che esplora il rapporto tra cinema, diritto e impresa. Diversi i premi assegnati tra cui quello alla carriera a Milena Vukotic.

Intervista esclusiva a Milena Vukotic

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva al termine dell’evento. L’attrice ha ritirato il Premio Nike alla Carriera, un altro importante riconoscimento dopo quello dei David di Donatello: “E’ sempre un riconoscimento molto importante. Ricevere un premio dà fiducia e speranza perché il cinema possa svilupparsi sempre di più, non può rimanere in crisi come adesso”. Tantissimi i ruoli che Milena ha interpretato nella sua carriera: “Li amo tutti, c’è quello che mi ha fatto più patire ma sono affezionata a tutti i miei personaggi e credo che questo sia la parte bella del nostro mestiere. E’ sempre un arricchimento”.

Il pubblico ha amato Milena Vukotic anche nei panni di Nonna Enrica nella serie “Un medico in famiglia”. Proprio l’altro giorno, dopo diversi rumors in merito ad una nuova stagione dell’amata serie, Lino Banfi ha spento l’entusiasmo dei fan dichiarando che nonostante le buone intenzioni non ci sarebbe stata una nuova stagione.

A tal proposito, Milena Vukotic ha spiegato: “Mi dispiace moltissimo però io non ho perso le speranze. Sembra che la cosa si sia fermata però io penso che le cose possono ancora cambiare. Cambiano le stagioni e le possibilità per cui spero che possiamo continuare a sperare”.