Fino a 2 milioni di spettatori potranno assistere gratuitamente a Milan–Napoli in diretta su DAZN martedì 29 ottobre, senza bisogno di abbonamento. Basterà registrarsi sulla piattaforma e selezionare l’evento per godere della trasmissione completa, che include pre-partita, commento live e analisi post-gara. Questa speciale copertura permetterà di seguire la partita in chiaro gratis, con accesso disponibile sia in streaming che in modalità tradizionale su tv.

Milan-Napoli streaming gratis su DAZN, come registrarsi senza pagare

Per registrarsi gratuitamente su DAZN e accedere alla diretta di Milan–Napoli senza abbonamento, basta accedere alla homepage della piattaforma, selezionare l’evento in evidenza e inserire il proprio indirizzo e-mail. La partita sarà visibile in streaming su dispositivi mobili o su Smart TV, con accesso a tutti i contenuti del match, inclusi pre e post-partita, commenti e interviste.

Per guardare Milan–Napoli su Smart TV tramite DAZN gratuitamente e senza abbonamento, è possibile registrarsi seguendo pochi passaggi: una volta aperta l’app di DAZN, selezionare l’opzione “guarda gratis”, scansionare il QR Code con il cellulare e inserire l’indirizzo e-mail richiesto.

Evento storico per una partita di calcio

Per la prima volta dal 1996, un evento simile torna in scena: l’ultima partita visibile in chiaro e gratuita fu Juventus-Sampdoria, trasmessa il 13 aprile di quell’anno. L’iniziativa di DAZN non è un caso isolato, ma un’opportunità inclusa nel pacchetto “Try and Buy” dei diritti tv acquisiti per la Serie A fino al 2029. Questo pacchetto consente all’emittente di trasmettere gratuitamente fino a 5 partite su 380 per stagione. Tra queste, Milan-Napoli è stata scelta come l’incontro disponibile per tutti.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta: «Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande».