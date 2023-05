Nella magnifica cornice del Castello Sforzesco di Milano, Mika ha tenuto un suggestivo concerto al pianoforte per l’anteprima di Piano City Milano, evento che si tiene dal 19 al 21 maggio 2023 nel capoluogo meneghino.

Mika incanta al Castello Sforzesco all’anteprima del Piano City Milano

In scena Mika ha portato tutto il suo mondo a colori, ma anche Michael Holbrook, come si chiama all’anagrafe, per riunire davanti alla tastiera personaggio e persona. Un evento unico, a cui seguirà l’attesissimo tour mondiale che lo porterà in Giappone, Corea, Francia, Regno Unito, Marocco, Grecia, Spagna, Svizzera e nuovamente Italia nel pieno dell’estate.

Per l’artista, che ha venduto oltre 10 milioni di album nel mondo, si è trattato anche di un’anticipazione dei 6 special events previsti per luglio in di verse città italiane quali: Cattolica, Perugia, Marostica, Matera, Chieti e Tarvisio.

Gli ospiti al concerto di Mika

All’evento hanno preso parte circa 200 ospiti tra cui anche molti volti noti dello showbiz. Tra gli ospiti presenti c’erano infatti il noto conduttore radiofonico e podcaster Gianluca Gazzoli, la regina degli eventi Alessandra Grillo e la coppia di novelli sposi formata da Andrea Agnelli, discendente della storica famiglia di imprenditori italiani e sua moglie Deniz Akalin.

Piano City Milano 2023

Piano City, dopo la pandemia covid, torna in presenza con un calendario completo, dal 19 al 21 maggio, con 250 concerti: tornano, in particolare, quelli nelle case private. Confermate anche le ‘piano lessons’, incontri in cui i pianisti sveleranno i segreti del mestiere.

Tra le tante in programma citiamo Carlotta Ferrari e il suo ‘Tarantoy’, brano scritto per l’orchestra di Toy Piano ideata da Piano City Milano (Rotonda della Besana, sabato 20, ore 11). E ancora Erik Bertsch e Luca Schieppati conversano su George Bejamin e Liszt (Museo della Scienza e Tecnologia, sabato 20, ore 18.30 e ore 20).

E poi, ormai immancabile, il concerto all’alba, questa volta soltanto domenica: l’appuntamento è alle 5 di domenica 21 maggio, presso il piazzale del Cimitero Monumentale, con Demian Dorelli sulle note di ‘My window’, l’album-raccolta dei suoi brani inediti.

Video: