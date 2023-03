Michelle Yeoh Choo Kheng, nota anche con lo pseudonimo di Michelle Khan è l’attrice malese di origini cinesi che questa notte a Los Angeles ha vinto il Premio Oscar 2023 come Migliore attrice protagonista per il film Everything Everywhere All at Once, vincitore di 2 Golden Globe e 7 Premi Oscar 2023.

Michelle Yeoh, Premio Oscar 2023 è la compagna di Jean Todt

Michelle Yeoh è nota alla cronaca rosa italiana per essere la compagna di Jean Todt, ex direttore generale e amministratore delegato della Scuderia Ferrari e poi presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile. La loro storia d’amore è nata nel 2004, proprio quando il manager era impegnato in Ferrari. Nel luglio 2008, l’attrice ha confermato il suo fidanzamento con Todt durante un’intervista con Craig Ferguson al The Late Late Show della CBS.

Dal 1988 al 1992 Michelle Yeoh è stata sposata con l’imprenditore di Hong Kong Dickson Poon, proprietario di aziende quali Harvey Nichols e Charles Jourdan. Dopo tre anni di matrimonio e contestualmente ritiro dalle scene, nel 1992 ritornò alla sua carriera cinematografica. Il suo primo film dopo il ritorno fu Police Story 3: Supercop, parzialmente girato a Kuala Lumpur, in Malaysia. Nel 1998 è stata fidanzata con il cardiologo statunitense Alan Heldman.

La carriera di Michelle Yeoh

Michelle Yeoh è salita alla ribalta nel suo Paese dopo aver preso parte come attrice ad alcuni film d’azione tra cui Bambole e botte (1985), Police Story 3: Supercop (1992) e The Heroic Trio (1993). La notorietà a livello internazionale è arrivata grazie ai suoi ruoli in film come: Il domani non muore mai (1997) e La tigre e il dragone (2000), per il quale ha ricevuto una candidatura ai British Academy Film Awards come miglior attrice protagonista.

Riconoscimenti

Nel 1997, Michelle Yeoh, è stata scelta dalla rivista People come una delle «cinquanta persone più belle del mondo» e nel 2009 la stessa rivista l’ha inserita fra le «trentacinque bellezze dello schermo di tutti i tempi». Nel 2022, il Time l’ha inserita tra le cento persone più influenti del pianeta.