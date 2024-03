Torna questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, il grande varietà “Michelle Impossible & Friends 2024” condotto da Michelle Hunziker, con ospiti d’eccezione, performance artistiche sempre più strabilianti, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Conosciamo insieme tutti i dettagli della terza puntata, scoprendo i nomi degli ospiti e le anticipazioni.

Michelle Impossible & Friends 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti 20 marzo

Michelle Hunziker sarà ancora una volta la padrona di casa dello show in prima serata dal titolo “Michelle Impossible & Friends 2024”. La grande mattatrice dello show in onda questa sera su Canale 5 con la terza imperdibile puntata, accoglierà in studio artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata in onda questa sera.

Il cast di ospiti della terza puntata

In studio con la conduttrice ci saranno il cantante Mika, l’attore romano Claudio Amendola, Max Angioni e il cantante Biagio Antonacci, oltre ai componenti del cast fisso del programma formato dalla Gialappa’s Band, la straordinaria Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e il comico Scintilla.

A “Michelle Impossible & Friends” la soap “Lugano amara”, tratta da Terra Amara

Da non perdere durante la messa in onda del programma di questa sera anche la grande novità di questa edizione: “Lugano amara”. Una divertente parodia ispirata alla più celebre serie tv turca “Terra amara” con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

“Michelle Impossible & Friends” è un programma ideato da Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto insieme a Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia dello show in onda stasera con la terza puntata su Canale Cinque è affidata al regista Luigi Antonini.