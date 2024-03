Torna questa sera, mercoledì 13 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset, il grande varietà “Michelle Impossible & Friends 2024” condotto da Michelle Hunziker, contraddistinto da ospiti d’eccezione, performance artistiche sempre più impossible, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Conosciamo insieme tutti i dettagli della seconda puntata, scoprendo i nomi degli ospiti e le anticipazioni.

Michelle Impossible & Friends 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti 13 marzo

Michelle Hunziker sarà la padrona di casa di “Michelle Impossible & Friends 2024”, ma soprattutto la grande mattatrice dello show in onda su Canale Cinque: accoglierà in studio grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali.

Nel secondo appuntamento in onda questa sera, mercoledì 13 marzo 2024, la conduttrice ospiterà sul palco di “Michelle Impossible & Friends” grandi rappresentanti della musica italiana come Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf e Albano. In studio arriverà anche la bellissima conduttrice radiofonica Diletta Leotta, diventata da poco mamma e che ha annunciato le sue prossime nozze a breve.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

A “Michelle Impossible & Friends” sbarca la soap “Lugano amara”, tratta dalla più celebre Terra Amara

Da non perdere durante la messa in onda del programma la grande novità di questa edizione: “Lugano amara”. La parodia della celebre serie turca “Terra amara” con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

“Michelle Impossible & Friends” è un programma di: Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto con: Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia dello show in onda stasera su Canale Cinque è affidata a Luigi Antonini.