Michele Bravi, con il brano ‘Prima o poi‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel 2017 con ‘Il diario degli errori‘ e nel 2022 con ‘Inverno dei fiori‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Prima o poi’.

Il testo di “Prima o poi” di Michele Bravi a Sanremo 2026

Questo il testo di ‘Prima o poi‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Michele Bravi con Rondine e G. Grande.

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E ti vorrei citofonare ma

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di

“Prima o poi” di Michele Bravi: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

Michele Bravi torna a Sanremo e ritrova Carlo Conti, con cui aveva esordito al Festival nel 2017. Il cantante porta sul palco dell’Ariston una canzone intima, quasi un monologo, dal titolo ‘Prima o poi’ e sarà accompagnato dal maestro Alterisio Paoletti. Nella serata delle cover invece duetterà, insieme alla collega e amica Fiorella Mannoia, in un omaggio a Ornella Vanoni con ‘Domani è un altro giorno‘.

Ma qual è il significato di ‘Prima o poi‘? Il brano ha una struttura armonica e lirica e racconta del senso di inadeguatezza, di quando ci sentiamo fuori posto dopo la fine di una storia d’amore. Si crea in noi una distanza tra ciò che siamo e ciò che pensiamo di dover essere. Il tutto mentre ricordiamo con nostalgia il passato e ci lasciamo andare, tra piatti non lavati e spesa non fatta. Gesti quotidiani che mostrano le proprie fragilità in cui persino un disco di Battisti è a terra.

“E ti vorrei citofonare ma non so più il tuo nome, a forza di chiamarti amore“. Sintetizza il brano dato che racconta di un amore senza più un’identità, che è diventato come un fantasma. Come spiegato dal cantante: “Questo è un inno a non essere sempre e per forza ultra performanti“.