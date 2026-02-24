Michele Bravi, con il brano ‘Prima o poi‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel 2017 con ‘Il diario degli errori‘ e nel 2022 con ‘Inverno dei fiori‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Prima o poi’.
Il testo di “Prima o poi” di Michele Bravi a Sanremo 2026
Questo il testo di ‘Prima o poi‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Michele Bravi con Rondine e G. Grande.
Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Ma guarda casa mia come è ridotta
Che non faccio i piatti da una settimana
Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa
Con il disco di Battisti ancora lì per terra
Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca
Ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto
Sempre a prendermi l’acqua per strada
Che non ho l’ombrello nemmeno stasera
Tienimi la fronte
Ma pensa io che scemo
Che non penso che a te
E sono sotto casa tua
E ti vorrei citofonare ma
Ma non so più il tuo nome
A forza di chiamarti amore
Non so nemmeno adesso più chi sei
Ma prima o poi
Smetterai che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto di
“Prima o poi” di Michele Bravi: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
Michele Bravi torna a Sanremo e ritrova Carlo Conti, con cui aveva esordito al Festival nel 2017. Il cantante porta sul palco dell’Ariston una canzone intima, quasi un monologo, dal titolo ‘Prima o poi’ e sarà accompagnato dal maestro Alterisio Paoletti. Nella serata delle cover invece duetterà, insieme alla collega e amica Fiorella Mannoia, in un omaggio a Ornella Vanoni con ‘Domani è un altro giorno‘.
Ma qual è il significato di ‘Prima o poi‘? Il brano ha una struttura armonica e lirica e racconta del senso di inadeguatezza, di quando ci sentiamo fuori posto dopo la fine di una storia d’amore. Si crea in noi una distanza tra ciò che siamo e ciò che pensiamo di dover essere. Il tutto mentre ricordiamo con nostalgia il passato e ci lasciamo andare, tra piatti non lavati e spesa non fatta. Gesti quotidiani che mostrano le proprie fragilità in cui persino un disco di Battisti è a terra.
“E ti vorrei citofonare ma non so più il tuo nome, a forza di chiamarti amore“. Sintetizza il brano dato che racconta di un amore senza più un’identità, che è diventato come un fantasma. Come spiegato dal cantante: “Questo è un inno a non essere sempre e per forza ultra performanti“.