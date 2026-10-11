Fans di Un posto al sole, siete pronti a una super sorpresa? Nell’episodio Upas di lunedì 12 ottobre, arriverà una cliente davvero speciale al Caffè Vulcano: Michela Giraud. Sarà un breve cameo quello che l’attrice comica farà nel locale, quel tanto che basta per sorseggiare un caffè che le preparerà Silvia, ma sufficiente a strappare un sorriso ai tantissimi fans della soap partenopea.

Michela Giraud arriva a Un posto al sole

Per gli appassionati della serie tv di Rai Tre non è certo una novità vedere nel cast nuovi attori di fama: lo scorso anno era accaduto con Whoopi Goldberg e in precedenza altri volti famosi avevano sorpreso con un cameo. Stavolta sarà Michela Giraud a presentarsi a sorpresa al Caffè Vulcano, come una semplice cliente del locale.

Il Vulcano – da tempo punto di incontro degli abitanti di Palazzo Palladini e luogo di osservazione privilegiato per chi non vuol lascirsi sfuggire le dinamiche in atto tra i vari personaggi protagonisti della serie – si trasformerà così in cornice per uno dei cameo più curiosi nella storia della soap.

La giornata inizierà come tante nel locale, con la Graziani intenta a servire la colazione ai clienti. Tutto prenderà però una piega insolita quando tra gli avventori del locale si inserirà un volto noto agli amanti della comicità italiana: quello di Michela Giraud.

Michela Giraud a Un posto al sole nella puntata del 12 ottobre

L’ama protagonista della stand up comedy italiana ha manifestato più volte una forte simpatia e un grande apprezzamento per la soap di Rai 3, e la sua apparizione (seppur breve) nell’episodio di lunedì 12 ottobre assume quasi il sapore di un punto di incontro tra due mondi diversi, che da tempo si osservavano a vicenda con crescente curiosità.

La presenza di Giraud in Upas durerà solo pochi minuti, il tempo di gustare un caffè preparato da Silvia, ma sarà sufficiente a strappare un sorriso ai tantissimi fans. Subito dopo Michela uscirà dal locale, lasciando all’interno del Caffè Vulcano gli altri protagonisti della serie immersi in tante vicissitudini che animano da sempre le trame Upas, e nei telespettatori la sensazione di avere appena assistito a uno dei momenti iconici della soap partenopea: quello in cui realtà e finzione si trovano per dare vita a un momento davvero speciale!

Il nostro consiglio è quello di non perdervi la puntata Un posto al sole di lunedì 12 ottobre, in onda dalle 20,50 su Rai Tre, e di tenere d’occhio anche le altre dinamiche che si svolgeranno all’interno del Caffè Vulcano, quella tra Roberto e Greta in primis. I due staranno trascorrendo sempre più tempo insieme, e la cosa non sfuggirà certo agli occhi attenti della Graziani.