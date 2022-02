Mia Martini, Fammi sentire bella è il documentario di Giorgio Verdelli su una delle migliori interpreti che la musica italiana abbia mai avuto. A 25 anni dalla sua scomparsa, si raccontano il successo e l’emarginazione di un’anima fragile. Ecco quando sarà trasmesso in Tv e su che rete.

Mia Martini, Fammi sentire bella: il documentario su Rai 3, quando in tv?

Mia Martini, Fammi sentire bella andrà in onda il 24 febbraio su Rai 3. Anche se il documentario è stato trasmesso già due anni fa non si può non perdere perché Mia Martini merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico più giovane. Tra interviste ad amici e colleghi, immagini di archivio si ripercorre la storia personale e la carriera di Mia Martini.

A narrare al pubblico la vita di Mia Martini è la voce di Sonia Bergamasco. Intervengono all’interno del docufilm le sorelle Loredana Bertè, Leda e Olivia, i nipoti Luca e Manuela. Tra gli altri si aggiungono i racconti di Caterina Caselli, Dori Ghezzi e i grandi autori che per lei hanno scritto canzoni eterne.

C’è spazio, poi, per gli oggetti custoditi dai suoi familiari che rivelano molto della sua personalità come il suo cappello preferito e il pianoforte a cui era legata.

Mia Martini, Fammi sentire bella: l’ultimo concerto a Portofino

Durante il docufilm è trasmesso l’ultimo concerto effettuato da Mia Martini a Portofino nel settembre del 1994. L’artista ccantò non solo i suoi più grandi successi come Almeno tu nell’Universo ma anche Emozioni, Imagine, La vie en rose, Ne me quitte pas e Agapimu.

L’immagine di Mia Martini è stata rovinata con le teorie sulla sfortuna quand’era in vita ma negli ultimi anni con film, documentari, video si è ridata la giusta dignità ad un’artista immensa. Mia Martini era uno spirito libero, testardo e difficilmente etichettabile nella vita così come nella musica. La dimostrazione è Fammi sentire bella, l’ultima una canzone inedita di Mia Martini.