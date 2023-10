Il Mercante in Fiera non chiuderà. Nonostante gli ascolti non molto positivi, l’ad della Rai Roberto Sergio ha blindato Pino Insegno. Scopriamo insieme cosa ha detto del programma e del conduttore.

Ascolti bassi ma il Mercante in Fiera, ma non chiude

C’era grande attesa per il ritorno in tv del Mercante in Fiera. Il programma che andava in onda su Italia 1 nel 2006, è stato riproposto in una nuova versione su Rai2 prodotto da Banijay Italia. A condurlo è stato confermato Pino Insegno che ha scelto la Miss Italia Lavinia Abate nel ruolo della “gatta nera”. Un ruolo che anni fa era ricoperto da Ainett Stephens.

Nonostante le polemiche scaturite dalla mancata scelta della venezuelana come Gatta Nera, gli ascolti del Mercante in Fiera non solo decollati. Si parla infatti di una media tra il 2 e il 2,5% di share, molto al di sotto della media della rete. Anche il Tg2 ne ha risentito registrando un calo nel numero di spettatori. Da qui erano emerse alcune voci che parlavano di una preoccupazione dei vertici Rai e di una possibile chiusura anticipata del programma. Chiusura che è stata smentita dall’Ad del servizio pubblico Roberto Sergio che in occasione di Ceo for Life (premiazione dei migliori dirigenti impegnati nella sostenibilità) ha confermato Pino Insegno. Il dirigente ha difeso il conduttore, accusato di essere protetto da Giorgia Meloni con cui c’è un rapporto di stima e amicizia.

Queste le sue parole: “Il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa“.

Pino Insegno alla guida dell’Eredità

Pino Insegno non condurrà soltanto il Mercante in Fiera che continuerà a essere mandato in onda, magari con piccole modifiche come l’introduzione di concorrenti vip. La Rai infatti lo ha scelto per essere alla guida de L’Eredità, in onda dal 2 gennaio 2024.