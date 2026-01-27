Dopo il successo di “Mare fuori”, Maria Esposito sta affrontando uno dei progetti più importanti della sua carriera. L’attrice interpreterà Melania Rea in una serie HBO Max, che tratterà il femminicidio della 28enne di Somma Vesuviana uccisa con 35 coltellate nel bosco di Ripa di Civitella, in provincia di Teramo, il 18 aprile 2011. Per l’omicidio il marito di lei, Salvatore Parolisi, ha ricevuto una condanna a 20 anni a sentenza definitiva. A prestare il volto al caporalmaggiore dell’Esercito Parolisi sarà Daniele Rienzo, visto nel film “Parthenope” di Paolo Sorrentino. La regia è affidata a Stefano Mordini.

“Melania Rea – Oltre il caso”, intervista esclusiva a Maria Esposito

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Esposito. L’attrice è detta emozionata di dar voce attraverso Melania Rea alle donne vittime di violenza: “Sono veramente molto emozionata e allo stesso tempo felice e grata di dar voce a Melania e attraverso lei alle donne che hanno vissuto questa bruttissima realtà. Sto lavorando sodo e ci sto mettendo tutta me stessa per raccontare e interpretare la vicenda nel migliore dei modi”. A chi le chiede a cosa l’abbia ispirata nell’interpretare il personaggio ha risposto: “Già il fatto di essere donna è una grande ispirazione, poi purtroppo questa è una realtà che al giorno d’oggi si sente e si vive tutti i giorni, quindi purtroppo mi sono ispirata a fatti veramente accaduti”.

Maria Esposito ha poi rivelato cosa l’ha convinta ad accettare questo progetto: “A parte che non rifiuterei mai un progetto, qualunque esso sia. Però per me, attraverso il mio lavoro, è importante dare un messaggio. E penso che raccontare una storia così sia una delle cose più belle che potessi fare nella mia carriera”. L’attrice ha poi chiarito che la serie su Melania Rea servirà ad accendere ancora di più i riflettori sulla piaga del femminicidio: “Le donne devono riflettere subito su qual è il campanello d’allarme della violenza, e spero che si possa creare una legge per non far accadere più questa cosa”.