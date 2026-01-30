L’omicidio di Melania Rea diventa una serie tv per HBO Max. La piattaforma americana ha dato già il via alle riprese della miniserie dedicata all’omicidio della giovane donna avvenuto nel 2011, per cui è stato condannato in via definitiva il marito, Salvatore Parolisi. A dirigere il crime drama il regista Stefano Mordini. Ad interpretare Melania Rea sarà Maria Esposito, reduce dal successo di Mare Fuori, mentre a vestire i panni di Parolisi sarà Daniele Rienzo.

“Melania Rea – Oltre il caso”, intervista esclusiva a Daniele Rienzo

In occasione del lancio a Roma della piattaforma HBO Max, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Daniele Rienzo. Ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Sono molto emozionato di avere la responsabilità per un progetto così importante. Penso che siano delle tematiche che è importante raccontare al giorno d’oggi. Per interpretare Parolisi, ho fatto un grande lavoro con regista Stefano Mordini. Mi sono documentato molto”.

L’attore ha poi ammesso che serie come queste possono essere di aiuto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga del femminicidio: “Quando la società non riesce ad autoguarirsi con una soluzione, l’arte e il cinema possono fare davvero i miracoli“. Di fronte all’eventualità che possano esplodere delle polemiche sulla serie in merito ad una spettacolarizzazione della tragedia come fu nel caso della serie su Avetrana, Daniele ha dichiarato: “Non credo che ci sia questo pericolo. Noi facciamo un mestiere che è quello che è, più che metterci le buone intenzioni sta poi al pubblico decidere in che modo prendere qualcosa”.