Meghan Markle torna in tv con un nuovo progetto televisivo con Netflix dal titolo “With Love, Meghan” che tradotto in italiano significa “Con amore, Meghan”, una serie tv divisa in 8 episodi da 30 minuti l’uno, che debutterà il prossimo 15 gennaio 2025. Ma di cosa si tratta?

Meghan Markle in tv con “With Love, Meghan” (Con amore, Meghan)

Meghan Markle, dopo essersi lasciata alle spalle la vita da membro della famiglia reale inglese, torna alla sua vecchia passione per le telecamere. La moglie del principe Harry e madre dei suoi figli, è la protagonista di una nuova serie tv dedicata al lifestyle prodotta per Netflix con la Archewell Productions, la casa di produzione che la Markle ha fondato insieme al marito Harry per sostenersi da soli dopo il loro allontanamento dalla famiglia reale, rinunciando di fatto ad ogni appannaggio economico da parte dello stato della Gran Bretagna.

With Love, Meghan: Com’è la serie che riporta in tv Meghan Markle

Con un passato da attrice alle spalle, grazie al ruolo di Rachel Zane in Suits, Meghan Markle torna davanti alle telecamere in “With Love, Meghan”, 8 episodi da 30 minuti, il prossimo 15 gennaio 2025. Si tratta di una serie definita da Netflix “stimolante perché reinventa il genere dei programmi di lifestyle”. Un format che mescola istruzioni pratiche e conversazioni sincere con amici, nuovi e di vecchia data.

La sinossi ufficiale che accompagna il lancio della serie Netflix recita: “Meghan condivide consigli e trucchi personali, accogliendo il gioco senza inseguire la perfezione e sottolineando quanto possa essere facile creare bellezza, anche nell’inaspettato. Lei e i suoi ospiti si rimboccano le maniche in cucina, in giardino e in altri campi, e vi invitano a fare lo stesso”.

In occasione del lancio del trailer della serie dal titolo “With Love, Meghan”, Meghan Markle è tornata su Instagram nella giornata di ieri, dopo ben sette anni di assenza, a causa del fatto che il protocollo della famiglia reale inglese, le impediva di avere un account personale sui social.

Gli ospiti e la produzione della serti tv Netflix

Nel trailer che anticipa l’uscita di “With Love, Meghan” si vede Meghan Markle cimentarsi in cucina, fare giardinaggio nel parco dell’asta villa in California e fare shopping con diversi amici. Tra gli ospiti che interverranno nelle serie ci sono infatti: lo chef Roy Choi, l’attrice Mindy Kaling e la chef e scrittrice Alice Waters. Non mancherà, al suo fianco ovviamente suo marito, il principe Harry.

La serie tv “With Love, Meghan” è prodotta da Archewell Productions con The Intellectual Property Corporation, sostenuta da Sony Pictures Television. I produttori esecutivi del format sono la stessa Meghan Markle, Chanel Pysnik, Aaron Saidman, Eli Holzman e la showrunner Leah Hariton. Il regista sceltoper la serie tv è Michael Steed.

Tailer ufficiale di With Love, Meghan

Guardate qui sotto il trailer ufficiale della serie tv “With Love, Meghan” in italiano “Con amore, Meghan” e scoprite gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere sul progetto che ha come protagonista Meghan Markle.