Dopo i funerali di Sua Maestà Regina Elisabetta II, Meghan Markle ed Harry sono pronti a tornare in California. Prima però l’attrice americana avrebbe scritto una lettera a Re Carlo III per richiedere un incontro privato “face to face”.

Meghan Markle vuole incontrare Re Carlo III

E’ notizia di queste ore che Meghan Markle, la moglie di Harry, avrebbe scritto una lettera a Re Carlo III per richiedergli un incontro privato prima di lasciare l’Inghilterra. L’indiscrezione è trapelata da Neil Sean, giornalista reale e corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood. Il giornalista sarebbe stato informato da fonti certe ed accreditate che l’attrice ha inviato una lettera indirizzata al nuovo sovrano d’Inghilterra per richiedere un incontro a tu per tu.

“Prima di tornare in California Meghan avrebbe chiesto un’udienza personale con re Carlo III” – sono le parole del giornalista che ha un pubblicato un video su YouTube. “È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni” – ha aggiunto Neil Sean.

La richiesta di Meghan Markle a Re Carlo III: i fan sono dalla sua parte

La richiesta della duchessa del Sussex arriva a poche ore dall’addio alla Regina Elisabetta II che ha visto l’attrice americana molto provata. I fan di Meghan Markle, infatti, hanno sottolineato come l’attrice sia stata l’unico membro della famiglia reale a piangere durante il funerale della Regina nella Abbazia di Westminster. L’immagine, diventata virale sui social, ha fatto il giro del mondo con i fan che hanno commentato: “Meghan è l’unica che ha pianto per la regina… Riassume davvero tutto“.

Chissà che Re Carlo III non accetti la proposta della duchessa di Sussex, anche se per gli osservatori reali la rappacificazione è davvero lontana. Sicuramente il gesto di Meghan è da apprezzare e rappresenta un tentativo per riunire le due famiglie.