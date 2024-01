Mediaset si è candidata ad ospitare il faccia a faccia televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Una “sfida” che si preannuncia imperdibile tra il premier e leader di Fratelli

d’Italia Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La partita principale sono le Elezioni Europee.

Giorgia Meloni e Elly Schlein: confronto tv a Mediaset?

Dopo SkyTg24 e Porta a Porta di Bruno Vespa, anche Mediaset si è offerta per ospitare il confronto televisivo tra la Premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e la la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il Tg5 si è proposto con uno speciale televisivo da trasmettere subito dopo il telegiornale delle ore 20.00 oppure con una prima serata. Non solo, anche tutti gli altri spazi ed approfondimenti in prime time della rete del Biscione sono pronti ad ospitare l’eventuale confronto politico garantendo uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato.

Del resto proprio Elly Schlein durante l’ultima assemblea del Partito Democratico aveva lanciato la sfida a Giorgia Meloni: “sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro luogo. Io non ho paura del confronto con lei su niente“. La risposta della Meloni è arrivata durante l’ultima conferenza stampa: “si, è giusto che il presidente del Consiglio dei Ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee“.

Giorgia Meloni e Elly Schlein: al via un duello televisivo

La proposta di un confronto televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein era partita dall’attrice Paola Cortellesi che aveva richiesto alle due donne più potenti del paese di incontrarsi. Immediato il consenso della segreteria del Partito Democratico e finalmente è arrivato anche quello della Premier Meloni: “non mi sono mai sottratta e non lo farò stavolta, anche se sa come la penso sul tema della condizione femminile. Siamo intervenuti a vari livelli, e non credo che dovrebbe essere solamente questo l’oggetto del confronto tra due leader politici, indipendentemente dal fatto che siano donne: due leader politici si occupano di tutte le materie. Però sì, lo farei volentieri, sono disponibile a fare un confronto”.

Tra i temi del confronto c’è sicuramente la partita delle Elezioni Europee. Al momento non è chiaro se la Meloni si candiderà anche se la Premier ha dichiarato: “una mia candidatura spingerebbe altri leader a mettersi in gioco e questo sarebbe un test di altissimo livello, interessante“.

Candidatura a parte, il confronto televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein ha già dato il via ad un vero e proprio duello tra reti pronte a tutto pur di assicurarsi la messa in onda dello scontro!