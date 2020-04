Non c’è dubbio su questo. Gli ascolti delle repliche dei film di Harry Potter, proposte da Italia 1 il lunedì e il martedì sera, si stanno rivelando per certi versi sorprendenti. Più volte, infatti, la rete diretta da Laura Casorotto ha superato il 15% di share in prima serata, pari a circa 4 milioni di telespettatori medi davanti al televisore. Ecco che, allora, il successo legato al piccolo maghetto di Hogwarts pare far gola anche a Canale 5, che ripropone così le vecchie avventure dei pirati guidati da Johnny Depp. Ma funzionerà o no questa nuova operazione televisiva?

I Pirati dei Caraibi su Canale 5 dopo i grandi ascolti di Harry Potter

Intanto, chi l’altro ieri sera su Italia 1 ha guardato o rivisto il film Harry Potter e Il Principe Mezzosangue, si è anche accorto della strategia promozionale del caso. Durante la pubblicità, infatti, sul canale “giovane” di Mediaset è passato uno spot di Canale 5 che ha annunciato l’arrivo de I Pirati dei Caraibi in replica. Una tecnica, quella messa in piedi, che non è passata inosservata e che sembra mirata allo sfruttamento dell’attuale bacino di pubblico di ItaliaUno: promuovere cioè, anche su una rete comunque minore, un prodotto di ritorno sull’ammiraglia del Biscione.

Sicché, già da oggi, giovedì 2 aprile 2020, la principale rete diretta da Giancarlo Scheri manderà in onda la replica del film La maledizione della prima luna, a cui giovedì 9 aprile dovrebbe anche seguire La maledizione del forziere fantasma. Fin qui, diciamo, niente di strano, se non fosse che alcuni aspetti rischiano di generare qualche perplessità in chi assiste.

Perché, ad esempio, non aspettare la fine di Harry Potter su Italia 1 (prevista per lunedì 6 e martedì 7 aprile) e continuare così, proprio con I Pirati dei Caraibi, la programmazione di rete dedicata alle saghe?; Perché cambiare il giorno di messa in onda (dal lunedi – martedì al giovedì) per un appuntamento di questo tipo (evidentemente già riuscito)?; Perché non creare un divertente promo per legare il nuovo riscontro del mago all’ennesimo ritorno dei pirati in tv?; Sicuri, infine, che nella library aziendale non ci sia un’altra saga dai grandi ascolti replicabili e ancora più aderente alle attuali aspettative del pubblico?

Queste le domande segnalateci da un attento spettatore.