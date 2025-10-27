Mediaset rafforza la sua posizione di vertice nel panorama televisivo nazionale. Da gennaio a oggi, le reti del Biscione guidano la fascia di prime time con una media del 36,9% di share e 6.701.000 telespettatori, superando Rai che si attesta al 36,6% con 6.650.000 spettatori.

Mediaset supera Rai e consolida la leadership nel prime time

Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi continua a confermare la propria superiorità nella fascia più ambita della giornata televisiva. Il risultato arriva in un contesto di netto miglioramento rispetto allo scorso anno: Mediaset cresce di 1,3 punti di share, mentre Rai registra una flessione di 1,6 punti.

A sostenere questa performance contribuisce in modo decisivo il trio delle ammiraglie: Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La somma delle tre principali reti del Biscione guadagna 1,7 punti nel prime time rispetto al 2024, mentre le principali reti del servizio pubblico perdono 0,7 punti, segnalando un’inversione di tendenza significativa nelle preferenze del pubblico italiano.

Leadership confermata anche nell’intera giornata

Il successo di Mediaset non si limita alla fascia serale. Anche considerando l’intera giornata, il gruppo televisivo raggiunge un 37,4% di share, distaccando la Rai, ferma al 35,7%. Un risultato che consolida ulteriormente la posizione del Biscione come editore leader del mercato televisivo italiano, capace di attrarre spettatori di ogni fascia d’età.

Un successo frutto di strategia e innovazione

La leadership raggiunta è il risultato di una strategia editoriale efficace, basata su un mix equilibrato di intrattenimento, informazione e fiction di qualità. L’attenzione ai gusti del pubblico, la capacità di rinnovarsi e la sinergia con i contenuti digitali hanno permesso a Mediaset di rafforzare la fidelizzazione e di imporsi come punto di riferimento nel panorama televisivo nazionale.