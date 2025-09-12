Le serie turche si sono ormai affermate come appuntamento immancabile dell’estate televisiva italiana (e non solo), conquistando il pubblico grazie a trame romantiche, scenari esotici e cast di interpreti dal fascino magnetico. La ripresa di alcuni programmi Mediaset storici però, impone ora una nuova programmazione e collocazione che interesserà, a partire da sabato 13 settembre, anche molte soap amate.

Palinsesto Mediaset, cosa cambia dal 13 settembre

Con il ritorno graduale dei programmi di punta Mediaset dopo la pausa estiva, il palinsesto si riorganizza e le soap turche, protagoniste degli ascolti estivi, cedono lentamente il passo. Alcune vengono spostate, altre trovano nuova collocazione: c’è chi finisce nel fine settimana, chi passa su Mediaset Infinity, e qualche titolo riconquista addirittura lo slot del prime time. Vediamo nel dettaglio i principali cambiamenti di orario.

Cambio di orario per le soap turche Mediaset

Nel panorama delle novità e delle conferme, spicca la serie Forbidden Fruit, una delle più recenti dizi turche di Canale 5. La storia delle sorelle Yılmaz mantiene il suo spazio immediatamente dopo la regina delle soap, Beautiful. Zeynep e Yildiz continueranno a tenerci compagnia dalle 14:25 alle 15:46.

La vera novità riguarda il fine settimana, quando la serie tv abbandona la scena passando lo scettro alla “cugina” turca La forza di una donna. Si prospettano dunque cambiamenti per la soap con Bahar, e l’orario – già modificato la scorsa settimana – anticipa ancora l’inizio della puntata (ora alle 15:45 ein precedenza alle 17:15) verrà ulteriormente anticipato alle 15:30. La forza di una donna continuerà a svolgere il ruolo di traino per il nuovo spazio informativo condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia. Il fine settimana offre una novità significativa: la trasmissione di due episodi consecutivi a partire dalle 14:30, in vista del ritorno di Verissimo, sempre con Silvia Toffanin al timone.

Si è invece conclusa la prima stagione di If You Love: venerdì 5 settembre è andata in onda l’ultima puntata e, dato che non sono previsti nuovi episodi in Turchia, la storia di Ates e Leyla si è chiusa con un happy ending per i protagonisti.

Per Innocence, invece, il destino è diverso. Da sabato 13 settembre, Innocence sarà disponibile soltanto su Mediaset Infinity: sulla piattaforma streaming gratuita verrà pubblicata una puntata a settimana, dalla diciannovesima alla quarantesima e ultima. Il suo posto in palinsesto sarà preso dalla nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin.

Le serie tv turche del serale di Canale 5

Tra i successi dell’estate firmati Mediaset, La notte nel cuore prosegue con un doppio appuntamento settimanale, il martedì e la domenica in prima serata.

Il 29 agosto ha fatto il suo ritorno anche Tradimento, la soap con Guzide e Oylum, che ora va in onda ogni venerdì, dopo il passaggio dal daytime al serale.

Io sono Farah news

Non vi sono invece novità per l’altra dizi turca, Io sono Farah, che è stata sospesa ad agosto. Al momento non sappiamo se la serie tornerà a tenerci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset, o se invece le rimanenti puntate saranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.